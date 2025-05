Segundo adolescente é apreendido após assassinato de estudante em MG

Um segundo menor suspeito de envolvimento na morte de uma adolescente de 14 anos em uma escola de Uberaba (MG) na última quinta-feira foi apreendido pela Polícia Civil.

O que aconteceu?

Um dia após o crime, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu um mandado de busca e apreensão relacionado ao caso, e apreendeu um segundo menor, também de 14 anos. O adolescente foi levado à delegacia, acompanhado de seu representante legal, e após ser ouvido, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime participação no homicídio. Após a apreensão, o adolescente também foi apresentado ao Juiz e ao MPMG (Ministério Público do Estado de Minas Gerais).

Durante o cumprimento do mandado, foram recolhidos documentos que poderão contribuir com as investigações. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos continuam para que o crime seja esclarecido. A investigação segue sob sigilo, de acordo com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O MPMG informou que acompanha o caso, e que após a apreensão, a Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente de Uberaba solicitou a internação provisória do adolescente já apreendido, o que foi deferido pela Vara da Infância e Juventude de Uberaba.

O crime

Uma estudante de 14 anos morreu na última quinta-feira após ser atacada em uma escola particular em Uberaba (MG). O ataque foi feito por um colega da mesma idade, que utilizou uma tesoura. A adolescente sofreu um golpe perfurocortante de tesoura na região do tórax e não resistiu.

O aluno fugiu após o crime, mas foi encontrado no fim da tarde. Ele foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia de plantão. Após ser ouvido, na presença de seu representante legal, o menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A Polícia Civil informou que ele também foi apresentado ao MPMG para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.