"Resultados e jogo ofensivo": imprensa europeia repercute Carlo Ancelotti na seleção brasileira

A novela chegou ao fim. Agora é oficial. O italiano Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou na segunda-feira (12) que o treinador mais vitorioso da última década será o comandante do Brasil e fará sua estreia já na próxima Data Fifa, em junho. O acordo entre CBF e Ancelotti é até o final da Copa do Mundo de 2026.

Marcio Arruda, da RFI em Paris

Além de ocupar o noticiário dos principais veículos de comunicação no Brasil, a notícia de que Carlo Ancelotti, de 65 anos, é o novo treinador da seleção brasileira também teve grande repercussão na Europa.

O diário Marca, da Espanha, país onde Ancelotti conquistou mais de dez títulos nas duas passagens - somadas foram seis temporadas - pelo Real Madrid, estampou na edição online uma foto do treinador com o título "Ancelotti diz sim ao Brasil".

O L'Equipe, principal publicação da França, país onde Carlo foi campeão francês com o Paris Saint-Germain, lembrou que "Ancelotti retornou ao Real Madrid em 2021 com status de vencedor de uma Liga dos Campeões". Nesta segunda passagem, que durou quatro anos, Ancelotti ganhou duas Ligas dos Campeões, dois títulos da LaLiga (campeonato espanhol), uma Copa do Rei e um Mundial de Clubes.

Italiano fez chorar e pode fazer sorrir

No Corriere della Sera, da Itália, onde Ancelotti conquistou títulos para o Milan, lembra que "Ancelotti, com sua experiência de campeão e sua capacidade de gerir homens antes mesmo de jogadores, precisará começar bem na seleção para não desperdiçar o crédito que a imprensa brasileira lhe dará".

O diário italiano completou: "num piscar de olhos, entre os duríssimos comentaristas brasileiros, é preciso que a seleção não perca tempo e alie resultados e jogo ofensivo".

O Corriere della Sera também lembrou que Ancelotti é conterrâneo de Paolo Rossi, que marcou um hat-trick contra o Brasil na Copa do Mundo de 1982. "O italiano que fez chorar, talvez, o Brasil mais forte de todos os tempos, será esperança para voltar a vencer uma Copa"

No jornal The Guardian, da Inglaterra, onde Ancelotti foi campeão com o Chelsea, a reportagem diz que "ele parte para a América do Sul com um currículo incomparável no futebol europeu".

O diário Sport Bild, da Alemanha, país onde ele se consagrou com o Bayer de Munique, lembrou que o "Brasil é o primeiro trabalho de Ancelotti como técnico de seleção. Ele trabalhou como assistente técnico de Arrigo Sacchi na seleção italiana entre 1992 e 1995", período em que a Itália foi finalista da Copa de 1994 e perdeu para o Brasil.

Namoro antigo

O Brasil já havia tentado, sem sucesso, contratar Ancelotti em 2023, mas o técnico do Real Madrid, na ocasião, recusou a oferta. As negociações com o italiano foram retomadas após a demissão de Dorival Júnior, no mês passado.

Carlo Ancelotti poderá ser o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira numa Copa do Mundo.

A seleção brasileira já teve treinadores estrangeiros, como o uruguaio Ramon Platero (1925), o português Joreca (1944) e Filpo Nunez (1965).

O italiano começará a trabalhar para a CBF no dia 26 de maio, dois dias após a última partida do Real Madrid no campeonato espanhol 2024/25.

Estreia e aniversário

A estreia de Ancelotti na seleção pentacampeã será contra o Equador, em Guayaquil, no dia 5 do mês que vem. No dia 10, data que o treinador completará 66 anos, o Brasil enfrentará o Paraguai, em São Paulo. O Brasil é o quarto colocado na tabela das eliminatórias sul-americanas.

O currículo vencedor de Carlo Ancelotti é extenso. O técnico italiano foi campeão nas cinco principais ligas europeias, tendo levantado troféus nacionais com Paris Saint-Germain (França), Bayern de Munique (Alemanha), Chelsea (Inglaterra), Milan (Itália) e Real Madrid (Espanha). Ele é o treinador que mais vezes venceu a Champions League: foram cinco conquistas, sendo duas pelo Milan e três pelo Real Madrid.