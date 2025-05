Antiga indústria Matarazzo e postes históricos: restaura, São Paulo!

São Paulo tem várias construções antigas históricas que nem sempre estão bem conservadas. Pelo menos, são as que não foram abaixo para dar lugar a altos prédios modernos de paredes envidraçadas.

Por isso, qualquer iniciativa de restauração desses imóveis é digna de comemoração. Como a que vai ocorrer com prédios das Indústrias Matarazzo, no Brás (zona leste), representantes da pujança da indústria fabril na capital na primeira metade do século 20.

A antiga Tecelagem de Seda Ítalo-Brasileira, construída em 1907 e adquirida pelos Matarazzo na década de 1930.

Três dos prédios do complexo que ainda restaram de pé deverão passar por uma restauração cuidadosa, de acordo com reportagem de Vicente Vilardaga na Folha de S. Paulo.

"Vamos recuperar diversos elementos, como todos os planos de fachada", diz Samuel Kruchin, dono do escritório que cuidará da restauração.

O prédio que será o primeiro a ser restaurado é tombado pelo Condephaat desde 2018 e é ocupado atualmente pela Dataprev, empresa que gerencia e armazena dados do INSS. Leia matéria completa na Folha.

E, em sua coluna Andanças na Metrópole, também na Folha, o mesmo Vilardaga noticia como está a recuperação dos postes históricos no centro da capital. Eles foram instalados pela Light, antiga concessionária de luz e energia da cidade, a partir de 1927.

A SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) informa que a Ilumina SP, concessionária responsável pela gestão, modernização e expansão da rede de iluminação pública da capital, está restaurando os 1.716 postes ornamentais do centro histórico.

Porém, o ritmo dessas recuperações está bem lento ainda. Leia coluna completa na Folha.

Asfalto afundado

Enquanto construções antigas passam por restauros, o asfalto da Marginal Tietê volta a ser um problema. A cratera no sentido Castelo Branco - que surgiu em 10 de abril por causa das chuvas fortes e foi consertada em cinco dias - voltou a se abrir na madrugada de sábado (10) para domingo (11).

Na época da primeira abertura no asfalto, a Sabesp informou que o motivo da abertura foi uma fissura na tampa de um poço da concessionária, que causou a erosão do solo.

Desta vez, a Sabesp promete um trabalho mais rigoroso na área, que tem previsão de durar um mês. Leia matérias no UOL e na Folha.

Família

Reencontro após quatro décadas

Um teste genético ajudou mãe biológica e filha a se reencontrarem pela primeira vez após serem separadas numa maternidade de Curitiba há quase 40 anos, de acordo com a reportagem de Giacomo Vicenzo no Universa UOL.

Logo após o parto em 1985, a mãe foi informada de que a bebê tinha morrido ao nascer. Não foi o que ocorreu.

A criança sobreviveu, foi adotada e levada para São Paulo pelos novos pais. Hoje ela tem 39 anos, segue morando em São Paulo e trabalha como terapeuta.

Bartira Vilela, a filha, só soube que era adotada aos 17 anos através de uma tia. Mais recentemente, em 2021, teve a ajuda de uma amiga que trabalha com genética para tentar encontrar sua origem e quem seria sua mãe biológica.

O processo foi demorado. Só em fevereiro último, genes compatíveis com os de Bartira foram localizados em uma tia biológica que fez exames.

Ao entrar em contato com essa tia, Bartira acabou chegando até sua mãe biológica, Inez Lorine, médica que atualmente mora na Bolívia mas veio ao Brasil há dois meses para finalmente conhecer "sua bebê". Leia matéria completa no UOL.

E se fosse uma arma de fogo em vez de um spray? Janaina Oliveira, Mulher que foi xingada com ofensas machistas por um motorista de carro de luxo ao parar num posto de gasolina em Perdizes. Além dos berros, ela teve spray de gengibre borrifado em sua direção enquanto filmava o agressor

Aeroporto

Nova área de embarque em Congonhas

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, deverá ter em junho a inauguração de sua nova área de embarque remoto - na qual os passageiros são levados de ônibus até os aviões.

O local conta atualmente com 1.400 m² de área e, quando entregue, terá cerca de 3.000 m², informa reportagem de Fábio Pescarini na Folha.

Os dez portões de embarque serão espaçados e também crescerá a profundidade do terminal para dar mais espaço aos viajantes que esperam para irem aos ônibus.

A nova área será apenas provisória e sofrerá desativação quando as obras de reestruturação completa de Congonhas estiverem concluídas. Leia matéria completa na Folha.

Preconceito

Racismo preocupante

Manifestações recorrentes de racismo na área do bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo, vêm causado preocupação, especialmente depois que uma aluna bolsista do Colégio Presbiteriano Mackenzie teria tentado se matar nas dependências da escola por sofrer bullying racista de outros alunos.

Segundo a mãe da aluna de 15 anos declarou à reportagem do UOL, a adolescente segue internada em um hospital psiquiátrico. Leia matéria completa.

Este caso extremo juntou-se a outros acontecidos antes no mesmo bairro nobre, como a abordagem racista a dois adolescentes negros por uma segurança no Shopping Pátio Higienópolis há um mês.

Essa ocorrência no shopping mobilizou 500 manifestantes que promoveram um ato de protesto no estabelecimento.

O Shopping Higienópolis teve ao menos cinco casos de racismo nos últimos sete anos, indica levantamento feito pelo UOL.

"É mais um caso de violência racial no bairro Higienópolis. Não há mais espaço para omissão", disse ao UOL Priscilla Cabral, uma das integrantes da comissão antirracista de pais formada no Colégio Equipe para analisar casos desse tipo. Leia aqui matéria completa.

E, em sua coluna na Folha, Rogério Gentile destacou a condenação da rede de supermercados Oxxo por discriminação racial contra um cliente na unidade da alameda Campinas, nos Jardins em 2023.

A decisão judicial determinou que a Oxxo pague R$ 20 mil reais de indenização a um publicitário que foi abordado por duas funcionárias dentro do mercado. Elas exigiram que ele esvaziasse os bolsos para provar que não estava roubando alguma mercadoria.

A Oxxo alega que não houve discriminação racial e pode recorrer da decisão. Leia texto completo na Folha.

Gastronomia

Sabia que estes pratos são paulistanos?

Se você acha que o prato batizado de beirute foi criado no Oriente Médio e trazido para o Brasil, é melhor saber que não foi assim.

Uma matéria do Nossa UOL identificou nove pratos típicos que nasceram em São Paulo, apesar de alguns terem toda a cara de comida criada por outros povos.

O beirute - lanche com pão sírio recheado de rosbife, rodelas de tomate, zátar e mussarela derretida - nasceu nos anos 1960 no Esporte Clube Sírio, na zona sul da capital. Era o lanche preferido da família Abbud para levar ao clube.

Os pratos que foram criados em São Paulo listados na matéria são:

Bauru

Beirute

Brigadeiro de colher

Polpetone

Chocolamour

Dadinho de tapioca

Capelete à romanesca

Pizza de frango com Catupiry

Pizza portuguesa

Leia aqui os detalhes da criação de cada um desses pratos.