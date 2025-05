Reino Unido: premiê promete "retomar controle das fronteiras" e endurece regras para imigração

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu nesta segunda-feira (12) "retomar o controle" das fronteiras do país e anunciou novas medidas para reduzir a imigração legal.

O premiê britânico apresentou sua proposta durante uma coletiva de imprensa em Downing Street. Segundo ele, o plano do governo britânico permitirá "retomar o controle das fronteiras".

A frase é uma alusão ao slogan usado pelos defensores do Brexit, que exploraram o tema da imigração para justificar a saída do Reino Unido da União Europeia, que ocorreu oficialmente em 2020.

"Todas as áreas do sistema migratório ? incluindo vistos de trabalho, reagrupamento familiar e estudo ? serão reforçadas para que possamos controlá-las melhor.A aplicação será mais rigorosa do que nunca, e o número de imigrantes vai diminuir", afirmou o líder trabalhista.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, deve apresentar os detalhes da proposta ao parlamento ainda nesta segunda.

"Vamos criar um sistema controlado, seletivo e justo, em total ruptura com o passado", disse Starmer.

A chamada imigração líquida ? diferença entre o número de pessoas que entram e saem do país ? foi de 728 mil entre junho de 2023 e junho de 2024. No ano anterior, chegou a quase 1 milhão.

O governo, que critica a gestão migratória dos governos conservadores precedentes, já havia antecipado parte do plano nos últimos dias. A pressão aumentou após o bom desempenho do partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, nas eleições locais de 1º de maio.

Visto permanente só após 10 anos no país

O governo pretende dificultar a obtenção do visto permanente (Indefinite Leave to Remain - ILR) concedido a 162 mil pessoas no ano passado ? o que representa uma alta de 35% em relação a 2023. Para solicitá-lo, o tempo mínimo de permanência no país exigido passará de cinco para dez anos.

Profissionais como enfermeiros, médicos, engenheiros e especialistas em inteligência artificial poderão solicitar o documento antes desse prazo.

Dependentes adultos de estrangeiros com visto precisarão comprovar proficiência, e não apenas fluência em inglês. O objetivo é reduzir o número de vistos familiares.

Restrição de vistos de trabalho

O plano também prevê endurecer as exigências para concessão de vistos de trabalho ? segundo principal motivo para emissão de documentos no país, com 369 mil registros em 2024.

Segundo Cooper, a medida pode reduzir em até 50 mil o número de trabalhadores pouco qualificados que chegam ao Reino Unido por ano.

"Durante anos, nosso sistema incentivou empresas a contratar mão de obra barata, em vez de investir nos nossos jovens", criticou Starmer. "Queremos uma ruptura clara com o passado."

Candidatos a vistos de trabalho qualificado terão de comprovar formação equivalente a um diploma de ensino superior, mas haverá exceções para setores com escassez de mão de obra. Empresas que quiserem contratar estrangeiros terão de investir na capacitação de trabalhadores britânicos.

Na semana passada, o governo já havia anunciado restrições a vistos de trabalho e estudo para cidadãos de países como Paquistão, Nigéria e Sri Lanka, considerados mais "propensos" à solicitação de asilo.

Além disso, o governo quer facilitar a deportação de estrangeiros condenados por crimes. Hoje, isso só é possível para sentenças superiores a um ano de prisão.

O Reino Unido também está sendo pressionado pela UE para conter a chegada de migrantes que cruzam o Canal da Mancha em pequenos barcos. Cerca de 36,8 mil pessoas fizeram a travessia no ano passado e mais de 11 mil já chegaram em 2025.

(Com AFP)