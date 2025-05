Ato contra desocupação de favela põe fogo em trilhos de trens de SP

Um protesto de moradores da favela do Moinho, no centro de São Paulo, colocou fogo nos trilhos de trens entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz e afetou a circulação das linhas 8-Diamante, 7-Rubi e 13- Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Autoridades estão no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e a tropa de choque da Polícia Militar também está no local.

Manifestação teve início por volta das 16h. Entre 16h10 e 17h26, a circulação dos trens foi interrompida entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, devido protesto na linha férrea nas proximidades do Moinho, segundo a CPTM.

Famílias não querem deixar suas casas. O governo de São Paulo tem planos de transformar o espaço em um parque. A remoção das famílias começou em abril deste ano.

O começo da remoção foi marcado por tensão. Em 22 de abril, por causa da presença de agentes da Polícia Militar, mas a situação acabou sendo contornada após intermediação de agentes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). No dia 18 de abril, moradores fizeram barricadas na região que dá acesso à comunidade após a entrada de agentes da PM na comunidade.

Acesso à faixa ferroviária é proibido. Ainda de acordo com a CPTM, para impedir a invasão do trecho, são realizadas campanhas preventivas junto às comunidades lindeiras sobre os perigos do acesso à faixa ferroviária. "Há um intenso trabalho de monitoramento da equipe de manutenção. Além de realizar rondas constantes com a equipe de segurança no entorno da via para identificar, prevenir e coibir acessos indevidos", disse a companhia em nota.