Primeiro-ministro da Índia adverte o Paquistão sobre novas investidas se houver "ataque terrorista"

Por Aftab Ahmed e Shivam Patel e YP Rajesh

NOVA DÉLHI/ISLAMABAD (Reuters) - O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, advertiu o Paquistão nesta segunda-feira que Nova Délhi voltaria a atacar "esconderijos terroristas" do outro lado da fronteira se houver novos ataques à Índia e afirmou que não será dissuadido pelo que chamou de "chantagem nuclear" de Islamabad.

Os primeiros comentários públicos de Modi desde que as forças armadas indianas lançaram ataques contra o que Nova Délhi disse serem "campos terroristas" do outro lado da fronteira na semana passada indicaram um endurecimento da posição da Índia em relação aos laços com o vizinho, que já eram frios mesmo antes dos últimos combates.

O Paquistão nega as acusações indianas de que apóia os militantes e afirma que os locais atingidos pela Índia na semana passada eram civis.

As declarações de Modi ocorrem dois dias após os vizinhos com armas nucleares concordarem com um cessar-fogo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A trégua foi alcançada após quatro dias de intensas trocas de tiros, quando os antigos inimigos atacaram instalações militares um do outro com mísseis e drones, matando dezenas de civis.

O confronto militar teve início na quarta-feira, quando a Índia disse que lançou ataques contra nove locais de "infraestrutura terrorista" no Paquistão e na Caxemira paquistanesa após um ataque a turistas hindus por militantes islâmicos na Caxemira indiana no mês passado deixar 26 homens mortos.

Islamabad negou qualquer ligação com o ataque e pediu uma investigação neutra.

"Se houver um ataque terrorista contra a Índia, uma resposta adequada será dada... em nossos termos", disse Modi em hindi em um discurso televisionado. "Nos próximos dias, mediremos cada passo do Paquistão... que tipo de atitude o Paquistão adotará."

"A Índia atacará de forma precisa e decisiva os esconderijos terroristas que se desenvolvem sob o disfarce da chantagem nuclear", disse, listando as condições de Nova Délhi para manter conversações com Islamabad e suspender as restrições impostas após o ataque à Caxemira.

"A posição da Índia é clara: terror e negociações não podem andar juntos; terror e comércio não podem andar juntos. E água e sangue não podem fluir juntos", disse ele, referindo-se a um pacto de compartilhamento de água entre os dois países suspenso por Nova Délhi.

Não houve resposta imediata de Islamabad aos comentários.

CONVERSAÇÕES MILITARES

Tanto a Índia, de maioria hindu, quanto o Paquistão, de maioria muçulmana, governam parte da região da Caxemira, no Himalaia, mas a reivindicam por completo. Eles travaram duas de suas três guerras desde a independência em 1947 pela região e houve vários outros conflitos limitados, inclusive em 2016 e 2019.

O mais recente conflito militar entre os vizinhos do sul da Ásia se intensificou de forma alarmante no sábado e, por um breve período, houve temores de que os arsenais nucleares pudessem entrar em jogo, já que o Exército do Paquistão informou que um órgão superior de supervisão de suas armas nucleares iria se reunir.

No entanto, o ministro da Defesa paquistanês disse que essa reunião não estava programada.

Analistas militares disseram que essa pode ter sido a maneira de o Paquistão sugerir sua opção nuclear, já que Islamabad tem uma política de "primeiro uso" caso sua existência esteja ameaçada em um conflito.

O discurso de Modi ocorreu horas depois de os chefes de operações militares da Índia e do Paquistão conversarem por telefone, e dois dias após terem concordado com o cessar-fogo.

"Questões relacionadas à continuidade do compromisso de que ambos os lados não devem disparar um único tiro ou iniciar qualquer ação agressiva e inimiga um contra o outro foram discutidas", disse o Exército indiano.

"Também foi acordado que ambos os lados considerem medidas imediatas para garantir a redução de tropas nas fronteiras e áreas avançadas", acrescentou.

Não houve uma leitura imediata do Paquistão sobre as conversas dos chefes de operações militares.

(Reportagem de Aftab Ahmed em Jammu, Shivam Patel em Nova Délhi, Saurabh Sharma em Amritsar, Indranil Sarkar e Kanjyik Ghosh em Bengaluru, Sudipto Ganguly em Mumbai, Fayaz Bukhari em Srinagar, Libby George em Londres, Xuihao Chen em Pequim; Reportagem adicional de Shubham Kalia em Bengaluru e Abhijith Ganapavaram em Nova Délhi; Redação de Tanvi Mehta, Sakshi Dayal e YP Rajesh)