Após fazer brigadeiros do seu casório, ela abriu doceria e fatura R$ 15 mi

Foi Ana Lygia Faria, 39, que colocou a mão na massa e fez os brigadeiros de nozes da sua festa de casamento, em 2012. O sucesso foi tanto que ela e o marido, Alexandre Silva, viram ali uma oportunidade de negócio. Em 2013, abriram a PikurruchA'S, em São Paulo. Hoje, a empresa tem quatro lojas, uma dark kitchen e uma fábrica. Faturou R$ 15 milhões em 2024.4 lojas, 1 dark kitchen e 1 fábrica

As lojas da PikurruchA’S têm decoração em tons de rosa Imagem: Divulgação

Da festa de casamento para quatro lojas próprias. Três estão localizadas na capital paulista (Perdizes, Tatuapé e Água Branca) e uma em São Bernardo do Campo (SP). Por mês, cerca de 35 mil pessoas passam pelas unidades da marca, que têm a decoração em tons de rosa.

Dark kitchen e fábrica. Além disso, a empresa mantém uma dark kitchen (exclusiva para delivery) no Itaim Bibi e uma fábrica na Vila Romana, em São Paulo.

Em 2024, faturou R$ 15 milhões. O lucro não foi divulgado.

Meta para 2025 é abrir nova unidade. A ideia é ampliar a rede com mais uma loja em São Paulo. A empresa pretende lançar um modelo de franquia em 2026.

Mais de 90 sabores de brigadeiro

Os brigadeiros gourmet são o carro-chefe da PikurruchA’S Imagem: Divulgação

Sobremesas para 'comer com os olhos'. A rede de docerias vende brigadeiros gourmet e sobremesas, como bolos, pudins, bolinhos de chuva e doces "food porn" (aquele tipo de sobremesa que faz a gente 'comer com os olhos' e que dá 'água na boca'), além de salgados (ciabattas recheadas, quiches, etc.), doces zero açúcar, bebidas e drinques.

O brigadeiro gourmet continua sendo o carro-chefe. São mais de 90 sabores, entre eles de caipirinha, macadâmia, pistache tradicional, creme brulée, nozes e pimenta (chocolate meio-amargo com geleia de pimenta). O preço do brigadeiro varia de R$ 7 a R$ 7,50 (a unidade).

Novidades no cardápio. A empresa lançou este ano linhas de doces e salgados para festas e eventos corporativos e o seu primeiro produto para o varejo: o PikuCream (creme de chocolate branco com avelã e crocante). Custa R$ 45,90 (250 gramas).

Nós inovamos no empratamento das sobremesas, ao finalizar os doces na hora, na frente dos fregueses. Afinal, quisemos trazer uma experiência para esse momento afetivo.

Ana Piku, sócia da PikurruchA'S

Marcas parceiras fazem ativação

Negócio fez parcerias com grandes marcas do mercado. Empresas como Nespresso, Leite Moça, Fini e Chandon já fizeram ativações exclusivas nas lojas da PikurruchA'S. "São colaborações estratégicas para criar experiências exclusivas nas lojas e ativações de marca", declara Ana.

Harmonização com doces. Já foram feitas ativações com a Nespresso, harmonizando doces e cafés especiais, e com a Chandon, com espumantes e sobremesas.

Atenção ao processo de expansão

Experiência do cliente é o ponto alto do negócio. É o que diz Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Hoje em dia, há milhares de pessoas que vendem produtos de qualidade, mas que não oferecem uma experiência no processo de compra. Daí, o cliente entende o produto como efêmero. O que faz a diferença é a experiência que o cliente vai ter, e isso a PikurruchA'S proporciona com excelência", afirma.

Mundo cor-de-rosa. "A marca investiu em produtos de ótima qualidade e com apresentação impecável, tem ambientes instagramáveis, que fazem o cliente almejar vivenciar aquele mundo de fantasia cor-de-rosa, e atendimento excepcional, além de estar sempre inovando em seus produtos", diz.

Cuidado no processo da expansão. Para Giraldi, uma expansão desordenada poderá prejudicar a imagem da marca. "Principalmente quando se fala em franquia. É preciso ter atenção quanto à padronização da franquia, dos produtos e serviços, e ter controle produtivo bem definido para que não haja prejuízo financeiro e desperdício de alimentos", diz.

Outra preocupação é com a saúde alimentar. Giraldi diz que a PikurruchA'S está em um ramo de atividade que, historicamente, não é tido como saudável. "A questão da saudabilidade é uma tendência atual que vem crescendo muito. Por isso, a empresa precisa sempre oferecer produtos com baixa caloria, baixo glúten, zero açúcar, para continuar sendo uma boa opção para quem fugir da dieta tradicional, sem culpa."

Como o negócio começou

No início, Ana vendia brigadeiros no trabalho. Na época, ela trabalhava em uma agência de publicidade, e o marido atuava como jogador de futebol profissional (ele jogou em times como Mogi Mirim, Ituano e Avaí, entre outros). "Na primeira Páscoa, em 2013, vendemos 300 ovos de chocolate recheados de brigadeiro. A partir daí, decidimos nos dedicar 100% ao nosso negócio", afirma Ana, mais conhecida como Ana Piku. Ela saiu do emprego para focar na empresa. O marido também largou a carreira de jogador de futebol.

Em agosto de 2013, abriram a PikurruchA'S, em Perdizes, em São Paulo. O casal investiu R$ 10 mil no negócio.

O nome PikurruchA'S vem do apelido de infância de Ana. "Pikurrucha significa filha caçula, pequenininha da família. Já o AS do final é uma abreviação do nome do Alexandre Silva", diz.

