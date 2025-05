Lucro da Petrobras sobe 48,6% no 1° tri

Por Marta Nogueira e Andre Romani

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reportou uma alta de 48,6% em seu lucro líquido no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a petroleira nesta segunda-feira.

O resultado da companhia somou R$35,21 bilhões entre janeiro e março, ante lucro de R$23,7 bilhões no mesmo período de 2024 e versus prejuízo líquido de R$17,04 bilhões no quarto trimestre.

Com o resultado, a Petrobras aprovou um pagamento de R$11,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares aos acionistas.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da Petrobras totalizou R$61,08 bilhões entre janeiro e março, alta de 1,7% versus o mesmo período de 2024.

A receita de vendas da petroleira somou R$123,14 bilhões no primeiro trimestre, alta de 4,6% na comparação anual e avanço de 1,5% versus o trimestre imediatamente anterior.

A petroleira estatal publicou em abril que sua produção média no Brasil no primeiro trimestre foi de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo, o que representou uma queda de 1% na comparação anual, mas um aumento de 5,9% em relação ao trimestre anterior.

A companhia encerrou o primeiro trimestre com uma dívida bruta de cerca de US$64,49 bilhões, alta de 6,9% em comparação com o fechamento de 2024.