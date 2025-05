Papa Leão XIV reabre apartamento apostólico fechado desde a morte de Francisco; veja vídeo

O papa Leão XIV reabriu no último domingo, 11, os aposentos papais no Palácio Apostólico, removendo os selos colocados neles na noite de 21 de abril, após a morte do papa Francisco. Robert Prevost ainda não declarou onde irá morar.

A reabertura ocorreu na presença do camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell; do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin; do substituto para os Assuntos Gerais, dom Edgar Peña Parra; do secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher; e do regente da Casa Pontifícia, monsenhor Leonardo Sapienza.

Durante seu pontificado, no entanto, Francisco optou por morar na Casa Santa Marta, em vez do Palácio Apostólico - uma residência mais luxuosa e tradicional.

Prevost era próximo de Francisco, que o alçou em 2023 a um dos mais importantes cargos do Vaticano: o de prefeito do Dicastério para os Bispos, que aconselha o papa sobre a nomeação de líderes da igreja.

Além de prefeito dos bispos, Francisco o nomeou presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, voltada ao estudo de questões referentes à vida e ao desenvolvimento da igreja na região.

Sinalizando uma continuidade ao papado de Francisco, em seu primeiro discurso após ser escolhido como papa na última quinta-feira, 8, o novo pontífice disse buscar "uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber como esta praça com os braços abertos a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor".