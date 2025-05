Paolini vai às quartas de final em Roma; Osaka é eliminada

A tenista italiana Jasmine Paolini, número 5 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Roma nesta segunda-feira (12), enquanto a ex-número 1 Naomi Osaka (N.48), foi eliminada depois de oito vitórias consecutivas.

Paolini venceu por 2 sets a 0 (7-5, 6-2) a letã Jelena Ostapenko (N.18), recentemente campeã do WTA 500 de Stuttgart, também no saibro.

Pela primeira vez nas quartas de final em Roma, a italiana de 29 anos vai enfrentar a russa Diana Shnaider (N.11), que eliminou a belga Elise Mertens (N.24) por 2 sets a 0 (6-2, 6-3).

Por sua vez, Osaka se despediu do torneio ao ser derrotada pela americana Peyton Stearns (N.42) por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7/4).

Stearns precisou de mais de duas horas e 40 minutos para eliminar a vencedora de quatro Grand Slams e campeã no início de maio do WTA 125 de Saint-Malo antes de emendar três vitórias em Roma.

A jovem de 23 anos, que na terceira rodada superou a campeã do Aberto da Austrália deste ano, sua compatriota Madison Keys (N.6), vai enfrentar nas quartas de final a ucraniana Elina Svitolina (N.14) ou a também americana Danielle Collins (35ª).

