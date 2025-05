Ozempic x Mounjaro: estudo mostra qual remédio promove maior perda de peso

O medicamento tirzepatida, comercializada como Mounjaro, promove uma perda de peso superior a semaglutida, comercializada como Ozempic e Wegovy, segundo um estudo anunciado hoje pela farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro. As taxas foram de 20,2% e 13,7%, respectivamente, em 750 pessoas com peso médio de 113 kg.

O que aconteceu

Estudo avaliou segurança e eficácia do Mounjaro em adultos com obesidade ou sobrepeso, sem diabetes e com pelo menos uma comorbidade. A tirzepatida superou a semaglutida no desfecho primário (percentual médio de perda de peso) e em todos os cinco desfechos secundários principais do estudo, segundo a farmacêutica.

Redução média de peso de 20,2% com Mounjaro em 72 semanas. Com o Ozempic, essa redução foi de 13,7% no mesmo período. A perda de peso relativa foi 47% maior com o primeiro medicamento, na comparação com o segundo. Em média, pacientes que usaram Mounjaro perderam 22,8 kg e os que usaram Ozempic perderam 15 kg.

Resultados também foram positivos na redução da circunferência abdominal. Quem usou Mounjaro perdeu cerca de 18,4 cm. Quem usou Ozempic, 13 cm. Nos outros desfechos secundários, foram consideradas perdas de peso acima de 10%, 15%, 20% e 25% —todos mais positivos para os pacientes que utilizaram a tirzepatida.

Os resultados confirmam tirzepatida como uma excelente opção de tratamento para pessoas que vivem com obesidade, além de fornecer evidências científicas para que os profissionais de saúde tomem decisões relevantes no tratamento da obesidade.

Leonardo Glass, vice-presidente sênior de assuntos médicos globais da área de cardiometabolismo da Eli Lilly

Os dois medicamentos são vendidos no Brasil. A partir de junho, com retenção de receita. O Mounjaro chegou às farmácias no início de maio. Nenhum dos medicamentos está disponível na rede pública, embora existam discussões preliminares de incorporação ao SUS.

Efeitos adversos. O estudo divulgado hoje mostrou que os efeitos adversos mais comuns do Mounjaro e do Ozempic estão relacionados ao trato gastrointestinal. Durante o estudo, 6,1% dos participantes que tomaram tirzepatida descontinuaram o tratamento devido a eventos adversos, em comparação com 8% dos participantes que tomaram semaglutida.

Diferença das medicações. O Ozempic, da Novo Nordisk, imita um hormônio liberado pelo corpo e ativa um sinalizador químico da saciedade no cérebro. Já o Mounjaro, da Eli Lilly, ativa duas substâncias que atuam no sistema nervoso. Assim, os pacientes comem menos e "gastam" a gordura já armazenada no corpo.