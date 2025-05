Oposição de Mianmar diz que ataque aéreo da junta matou 17 crianças em escola

(Reuters) - O governo paralelo de Mianmar afirmou que um ataque aéreo da junta governista matou pelo menos 17 estudantes e feriu outros 20 em uma escola em área controlada pela oposição nesta segunda-feira, apesar de um cessar-fogo ter sido estabelecido após um terremoto devastador.

A escola, que é administrada pelo Governo de Unidade Nacional, fica na cidade de Depayin, na região de Sagaing, no centro de Mianmar, cerca de 160 km ao norte de Mandalay e não muito longe do epicentro do terremoto de 28 de março.

"De acordo com as informações que temos até o momento, 17 estudantes foram mortos e 20 ficaram feridos", disse o porta-voz do governo paralelo, Nay Phone Latt.

"Alguns podem ter desaparecido devido a danos causados por bombas, portanto o número de mortos pode ser maior", acrescentou.

Mianmar tem sido dominada por conflitos desde que os militares usaram força letal para reprimir os protestos contra seu retorno ao poder em um golpe de 2021. Os militares têm tido dificuldades para governar e perderam terreno em sua batalha para conter uma rebelião de exércitos de minorias étnicas e um movimento de resistência afiliado ao Governo de Unidade Nacional.

Um porta-voz da junta se recusou a comentar quando contatado pela Reuters.

Na semana passada, a junta disse que estava estendendo o cessar-fogo pós-terremoto até 31 de maio. Inicialmente, a junta anunciou o cessar-fogo no início de abril, dias após o terremoto, para apoiar os esforços de socorro, seguindo movimentos semelhantes de grupos armados anti-junta.

Ataques aéreos militares e ataques de artilharia continuaram em algumas partes de Mianmar, apesar do anúncio do cessar-fogo.

O Governo de Unidade Nacional inclui remanescentes da administração eleita deposta pelos militares no golpe e outros grupos anti-junta.