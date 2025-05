"Não é cocaína": Presidência francesa desmente presença de papelote em viagem de Macron

Na sexta-feira (9), o presidente francês embarcou em um trem noturno para Kiev, na Ucrânia, com o chanceler alemão, Friedrich Merz, o premiê britânico, Keir Starmer e o polonês Donald Tursk. A foto da viagem, divulgada pelas agências, acabou virando alvo de polêmica nas redes sociais.

Essa foi a primeira visita conjunta dos líderes à capital ucraniana desde o início da guerra, em 2022. Eles se encontraram com o presidente Volodymyr Zelensky e defenderam um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias como condição para as discussões de paz com a Rússia.

Mas, além das negociações de paz, o que virou notícia foi uma foto divulgada pelas agências e publicada na imprensa francesa. Na imagem, os líderes aparecem conversando e o que parece ser um lenço pode ser visto ao lado do presidente francês.

Em um vídeo curto filmado a bordo do trem, Emmanuel Macron "esconde" o lenço na mão. A sequência foi desacelerada, ampliada e interpretada por alguns internautas nas redes sociais, que identificaram o que seria, na opinião deles, um papelote de cocaína.

O partido conservador Debout la France, e extrema direita, publicou uma mensagem no X sábado (10) questionando "o que Emmanuel Macron estaria escondendo com esse ar de adolescente pego no pulo".

"Para a credibilidade da França, é urgente saber", escreveu o presidente do partido, o conservador Nicolas Dupont-Aignan.

Mais que cache Emmanuel Macron avec l'air d'un adolescent pris en faute ?

A polêmica levou o Eliseu, a sede da Presidência francesa, a publicar um comunicado no domingo (11) à noite para desmentir a fofoca, que repercutiu na imprensa francesa e jornais como o Le Parisien.

"Quando a unidade europeia atrapalha, a desinformação chega ao ponto de fazer passar um simples lenço por drogas", diz a postagem, que traz uma foto do lenço usado.

Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.

Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations.

"Esta informação falsa é espalhada pelos inimigos da França, tanto fora quanto dentro", disse o Eliseu. Atenção à manipulação."