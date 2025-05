Montanhistas e monges fazem enterro simbólico de geleira que derrete com o aquecimento global

Dezenas de montanhistas e monges budistas enterraram simbolicamente nesta segunda-feira(12) a geleira Yala, nos Himalaias do Nepal, que está desaparecendo devido ao aquecimento global.

Localizada entre 5.170 e 5.750 metros acima do nível do mar, no Vale Langtang (norte), a geleira Yala perdeu dois terços de sua massa e encolheu 784 metros desde 1974, segundo o Centro Internacional para o Desenvolvimento das Montanhas (Icimod).

Cientistas preveem que, no ritmo atual de aumento da temperatura global, a geleira poderá desaparecer até 2040, tornando-se a primeira no Himalaia a sofrer esse destino.

"Tenho estudado essa geleira há 40 anos e a vi derreter com meus próprios olhos", disse à AFP Sharad Prasad Joshi. "Temo que as gerações futuras não a vejam como era", lamentou.

Monges budistas organizaram uma cerimônia em sua memória nesta segunda-feira, com duas placas de granito.

"Este monumento serve para reconhecer que sabemos o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Só vocês sabem se nós fizemos", diz o epitáfio gravado na pedra.

As palavras foram escritas pelo escritor islandês Andri Snaer Magnason quando uma geleira derreteu em seu país.

O Himalaia fornece água potável para quase 2 bilhões de pessoas.

Segundo o último boletim mensal do observatório, abril de 2025 foi o segundo mês mais quente já registrado no planeta, atrás apenas de abril de 2024.

Os cientistas preveem que, nesse ritmo de aumento médio da temperatura, muitas geleiras desaparecerão da superfície da Terra até o final do século.

