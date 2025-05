Militantes atacam base do Exército nigeriano, soldados estão desaparecidos, dizem fontes

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Supostos militantes islâmicos atacaram uma base do Exército nigeriano e capturaram soldados e munição durante um ataque no Estado de Borno, no nordeste do país, atingido pela insurgência, na madrugada desta segunda-feira, disseram duas fontes de segurança à Reuters.

O aumento dos ataques este ano pelo Boko Haram e seu rival Estado Islâmico da Província da África Ocidental, aumentou o temor de um grande retorno dos jihadistas, cujas táticas incluem drones armados e dispositivos explosivos colocados nas principais estradas.

Um soldado que escapou do ataque disse que os militantes chegaram em motocicletas e caminhões armados e cercaram a base do Batalhão da Força-Tarefa 153 no distrito de Marte, em Borno.

As tropas nigerianas recuaram para a maior Brigada da Força-Tarefa 24, no distrito vizinho de Dikwa, onde se reagruparam e lançaram um contra-ataque que retomou a base, disse o soldado, que não quis se identificar por motivos de segurança.

Vários soldados foram considerados mortos e outros desaparecidos.

"Eles mataram muitos de nossos soldados e alguns foram capturados vivos pelos insurgentes enquanto estávamos recuando", disse o soldado.

O porta-voz do Exército nigeriano, tenente-coronel Onyechi Appolonia Anele, encaminhou perguntas ao Quartel-General da Defesa do país, que não respondeu imediatamente.

Um membro da Força-Tarefa Conjunta Civil (CJTF), que está ajudando os militares a combater os jihadistas, disse que os militantes levaram munição e queimaram os veículos de resistência antimina do Exército.

O membro da CJTF, que também fugiu, disse que os militares ainda estavam procurando os soldados desaparecidos e que ainda não haviam contabilizado o número de soldados mortos.

Especialistas em segurança atribuíram o ressurgimento a uma trégua nos combates entre o Boko Haram e o Estado Islâmico da Província da África Ocidental, apoiado pelo Estado Islâmico, e à adoção de tecnologia aérea pelos grupos.