Mídia oficial da China exalta acordo tarifário com EUA, outros estão céticos

Por Sophie Yu e Farah Master

PEQUIM/HONG KONG (Reuters) - O acordo tarifário entre os Estados Unidos e a China foi recebido nesta segunda-feira com ceticismo nas mídias sociais chinesas, enquanto os comentários oficiais exaltaram a notícia.

Os dois países informaram que os EUA reduzirão as tarifas extras impostas às importações chinesas em abril deste ano de 145% para 30% e as taxas chinesas sobre as importações dos EUA cairão de 125% para 10%. As novas medidas permanecerão em vigor por 90 dias.

"Só tenho medo de que Trump possa mudar de ideia a qualquer momento, afinal ele não é normal", escreveu um usuário chamado Qijie na plataforma de mídia social chinesa Weibo.

"Esses norte-americanos, especialmente o idiota do Trump, simplesmente não são confiáveis! Cuidado com a inconstância deles", disse outro usuário chamado Wu.

Ambas as publicações tiveram milhares de curtidas.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas pagas pelos importadores norte-americanos por produtos da China para 145%, além daquelas que ele impôs a muitos produtos chineses durante seu primeiro mandato e as tarifas cobradas pelo governo Biden.

A China respondeu com restrições à exportação de alguns elementos de terras raras, vitais para os fabricantes norte-americanos de armas e bens de consumo eletrônicos, e aumentando as tarifas sobre os produtos norte-americanos para 125%.

A portas fechadas, as autoridades chinesas ficaram alarmadas com o impacto econômico das tarifas e com o risco de isolamento, já que os parceiros comerciais da China começaram a negociar acordos com Washington, de acordo com três autoridades familiarizadas com o pensamento de Pequim.

Com a mídia estatal chinesa elogiando o acordo, um comentário da emissora pública CCTV disse que a reunião entre a China e os EUA em Genebra foi "equilibrada e benéfica para ambos os lados".

"A atmosfera das negociações foi franca, profunda e construtiva e houve um progresso substancial e um importante consenso foi alcançado", disse na plataforma de mídia social Wechat, da Tencent.

O comentarista chinês Hu Xijin, ex-editor do jornal estatal Global Times, disse em sua conta no Wechat que a declaração conjunta da China e dos EUA foi histórica.

A China e os EUA "podem lidar com grandes disputas de forma igualitária e mutuamente respeitosa", disse ele, acrescentando que o resultado foi "também uma vitória para as regras do comércio internacional e a devida ordem".

(Reportagem de Sophie Yu em Pequim e Farah Master em Hong Kong)