Mercados reduzem apostas em cortes de juros pelo Fed após acordo entre EUA e China

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Investidores reduziam as apostas em cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve após o anúncio de um adiamento das tarifas impostas na batalha comercial entre Estados Unidos e China, com uma redução inicial dos juros agora não prevista até setembro e apenas um corte acumulado de 0,5 ponto percentual no ano.

Com os rendimentos dos Treasuries e as ações dos EUA subindo, os contratos vinculados à taxa de juros do Fed refletiam uma redução das preocupações com o crescimento da maior economia do mundo e da necessidade do banco central de reforçá-lo com cortes de juros o quanto antes.

Os mercados estavam esperando um corte de 0,25 ponto na reunião de junho e mais dois ao longo do ano, de acordo com dados da ferramenta FedWatch da CME.

Essas expectativas mudaram depois que os negociadores dos EUA e da China disseram que limitarão os níveis das tarifas por 90 dias, enquanto discutem um acordo mais abrangente.

A redução das tarifas dos EUA para 30%, que haviam chegado a 145% sobre as importações chinesas, "diminui significativamente o risco de escassez de produtos e de aumento da inflação", disseram analistas do Citi. "O Fed agora pode se manter mais confortavelmente 'paciente'."

