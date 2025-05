Mercados reduzem apostas em cortes de juros pelo BCE após acordo EUA-China e falas de Schnabel

Por Stefano Rebaudo

(Reuters) - Os mercados reduziam as apostas em cortes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu nesta segunda-feira, uma vez que as tensões comerciais e geopolíticas menos severas aliviavam as preocupações com o crescimento econômico.

Os comentários de Isabel Schnabel, membro do Conselho do BCE, também apoiavam a redução das apostas no afrouxamento monetário do BCE.

O BCE deve parar de cortar os custos dos empréstimos, uma vez que a turbulência na economia global está fomentando as pressões dos preços e a inflação corre o risco de ultrapassar a meta de 2% do banco no médio prazo, disse Schnabel na sexta-feira.

Após discussões com autoridades chinesas em Genebra, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse a repórteres que os dois lados haviam concordado com uma pausa de 90 dias nas tarifas punitivas e que as taxas seriam reduzidas em mais de 100 pontos percentuais.

Na frente geopolítica, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, concordou em se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, na Turquia na quinta-feira, enquanto um frágil cessar-fogo era mantido entre a Índia e o Paquistão.

"Embora a redução da escalada da guerra comercial (entre os EUA e a China) beneficie ambas as economias, o acordo, que reduz significativamente as tarifas sem quaisquer concessões, provavelmente será visto como uma vitória especial para a China", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a Grande China.

Os mercados precificavam a taxa de depósito do BCE em 1,75% até o final do ano, com alguns pontos-base acima dos níveis projetados em meados de abril, antes do BCE sugerir que estava pronto para cortar os juros em resposta ao possível impacto econômico adverso das tarifas dos EUA.

Eles indicaram uma taxa de depósito abaixo de 1,55% em 25 de abril e em 1,67% na sexta-feira.

Investidores precificavam a taxa de juros em torno dos níveis de dezembro até meados de 2026. A taxa de depósito está atualmente em 2,25%.

Analistas esperam que o acordo entre os EUA e a China abra caminho para mais acordos comerciais, inclusive com a Europa.