Massageador de pescoço que simula toque humano é bom? Confira nosso teste

Nada como uma massagem para ajudar a amenizar os efeitos do estresse e da tensão muscular. Depois de testar um massageador no formato pistola, tive a chance de usar por alguns meses um modelo totalmente diferente: o Blue 6D, da Relaxmedic.

Ele é do tipo que "abraça" o seu pescoço e ombros, e vai massageando para soltar os pontos mais contraídos. A sensação em alguns momentos é de que tem uma pessoa de carne e osso fazendo massagem em você.

O que mais gostei

Sensação de relaxamento. Em momentos de mais estresse eu costumo sentir dores chatas, principalmente nos ombros e pescoço. Em um desses episódios eu consegui sentir um bom alívio ao usar o massageador por três/quatro dias ao longo de quatro semanas seguidas —por 15 minutos cada uso (tempo indicado pelo fabricante).

O modelo tem dois modos de massagem: um suave e outro mais forte (a que usei mais). Para mudar é só apertar um botão, localizado em uma das alças laterais. Existe, ainda, duas intensidades de força para você escolher a que for mais confortável. Basta apertar o primeiro botão por alguns segundos para ligá-lo.

Detalhe dos botões Imagem: UOL

Comigo os efeitos de alívio muscular não foram imediatos. Confesso que senti uns pontos bem doloridos até entender como o massageador funcionava melhor no meu corpo. Mas essa sensação eu já senti também com massagens de profissionais.

Por isso, na minha experiência, os efeitos bons a médio prazo superaram esse contato inicial chatinho. Ficou uma sensação de "foi ruim no começo, mas valeu já que a tensão diminuiu".

De qualquer forma, é importante você verificar se as suas dores não são resultados de alguma condição de saúde mais grave. Nesse caso, o acompanhamento de especialistas é muito importante. E um massageador pessoal não vai resolver.

Recurso de aquecimento. Bem no centro do massageador existe uma fonte de calor que pode ser ligada ou desligada. Nos meus testes a usei sempre, pois ela me fazia relaxar mais rápido.

Imagem: UOL

Pode ser usado em outras regiões, como costas, lombar, coxas, pernas e panturrilhas. O uso dele nos meus ombros e pescoço foi campeão. Em outras regiões eu não curti tanto.

Funciona sem fio. O produto é recarregado com ajuda de um cabo USB-C. Depois de a bateria ficar cheia, ele funciona desconectado da tomada. Por isso tem a vantagem de ser portátil (tem 1,4 kg) —um dia até levei o massageador na casa de uma amiga para ela conhecer e sentir na prática se ele funcionava para ela.

Bateria dura dias. No teste máximo ela aguentou quase sete dias seguidos com um uso diário na faixa de 15 a 20 minutos.

Imagem: UOL

Bom acabamento. O material é reforçado por uma costura ao longo do massageador. A parte que tem contato com a nossa pele é bem macia também, ela é feita de uma capa de tecido bem maleável.

Pontos de atenção

No começo foi difícil entender como encaixar o massageador no meu corpo. Ao usar o produto nos ombros, dá para posicioná-lo para que você fique com as mãos livres.

Imagine uma mochila. É mais ou menos assim que ele fica. Nos meus usos a experiência não foi tão boa com esse formato. Eu preferi muito mais apoiar minhas costas e o massageador com ajuda de um travesseiro do que usá-lo como ele foi criado para ser usado. Mas isso não é defeito. É mais o meu gosto pessoal.

Nas costas ele ficou meio desengonçado. Não curti tanto para massagear essa região. Não achei uma posição tão eficiente para isso. Só deu certo em alguns momentos com ajuda do apoio de uma parede e almofadas.

Não é tão versátil quanto o modelo do tipo pistola. Ele tem apenas duas velocidades e posições mais restritas para usar. Então o uso acaba ficando mais limitado se você deseja usar em outras partes do corpo — por mais que funcione muito bem para os ombros e pescoço.

Para quem eu indico?

Principalmente quem sofre com a tensão nos ombros e pescoço e não tem nenhuma condição de saúde grave. Para essas regiões eu fiquei muito satisfeita com o Blue 6D.

Como comentei no começo do review, em alguns momentos, de olhos fechados, parecia que tinha mesmo alguém humano fazendo a massagem em mim.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.