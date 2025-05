Vídeo mostra Macron segurando lenço de papel, e não papelote de cocaína

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que o presidente da França, Emmanuel Macron, tentou esconder um papelote de cocaína enquanto se reunia com líderes europeus durante uma viagem de trem para a Ucrânia.

O governo francês esclareceu que o objeto manipulado por Macron era um lenço de papel descartável —o que é possível conferir pelas imagens— e condenou a propagação de "informação falsa pelos inimigos da França".

O que diz o post

As publicações contêm um vídeo de uma reunião entre Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro britânico Keir Starme. Eles estavam em um trem com destino a Kiev, capital da Ucrânia. A postagem destaca alguns objetos que estão em cima de uma mesa. Macron segura um deles e o guarda dentro da mão.

"No caminho de volta de Kyiv, jornalistas entraram inesperadamente na cabine dos líderes. O assessor alemão Merz escondeu uma colher usada para coc4ína, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron ocultou um pacote que parecia conter uma substância ilegal", diz a postagem, insinuando que havia drogas em cima da mesa de reunião e o líder francês estaria tentando escondê-las.

Por que é falso

Macron segura lenço descartável. O governo francês esclareceu que o presidente estava segurando um lenço de papel, e não um papelote de cocaína, como afirmam as publicações enganosas. "Quando a unidade europeia incomoda, a desinformação chega ao ponto de fazer com que um simples lenço seja transformado em droga. Essa informação falsa foi divulgada pelos inimigos da França, tanto dentro do país quanto no exterior. Fiquem atentos à manipulação da informação", alertou a presidência da França (aqui e abaixo, em francês).

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia compartilhou desinformação. Maria Zakharova usou o Telegram para espalhar a publicação falsa. A porta-voz afirmou que o vídeo compartilhado pelas peças enganosas "eram uma evidência" de que os três líderes haviam consumido drogas durante a viagem à Ucrânia e se esqueceram de remover os objetos usados para isso (aqui e aqui, em inglês).

Partido de extrema direita francesa questionou gesto de Macron. No X (antigo Twitter), o Debout la France, partido de extrema direita da França, ironizou o caso: "Mas o que Emmanuel Macron esconde com ar de adolescente pego no flagra?" (aqui e abaixo, em francês). Nicolas Dupont-Aignan, líder do partido, também reagiu em tom debochado ao esclarecimento feito pelo governo francês. "Obrigado ao Eliseu [sede do governo francês] por nos ensinar que um simples lenço levou à hilaridade geral de Macron, Starmer e Merz, apesar de uma guerra trágica com mais de um milhão de vítimas. Que honra ser chamado de inimigo da França por aquele que não tem mais vergonha de nada e levou nosso país à ruína" (aqui e abaixo, em francês).

Extrema-direita francesa tenta associar Macron ao uso de drogas. Desde as eleições presidenciais de 2017, a extrema direita da França tenta insinuar que Macron seja usuário de drogas. Na época, contas em redes sociais afirmavam que teriam provas de uma suposta encomenda de cocaína por parte de Macron (aqui, em francês). Algumas fotos do presidente coçando o nariz também foram usadas para alimentar publicações falsas (aqui, em francês).

Imprensa europeia repercutiu caso. Tanto a imprensa francesa (aqui, aqui, aqui e aqui, em francês) como a de outros países da Europa (aqui e aqui, em inglês e aqui, em alemão), noticiaram o desmentido do governo francês em relação ao episódio.

Foto de Starme, Macron e Merz feita pela agência Reuters no trem mostra lenço de papel na mesa Imagem: Stefan Rousseau/Reuters

Líderes se reuniram com Zelensky para discutir cessar-fogo com a Rússia. Macron, Starmer e Merz, além do premiê polonês Donald Tusk, foram de trem para a Ucrânia para um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky, em viagem iniciada na sexta e concluída no dia seguinte. Na pauta dos aliados, estava a discussão dos termos para um cessar-fogo com a Rússia. Esta foi a primeira viagem conjunta dos líderes a Kiev desde o início da guerra, em 2022 (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org e pelo g1.

