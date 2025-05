Jeep lança Renegade 10 Anos: veja preço e equipamentos da edição limitada

Para comemorar os dez anos de produção de veículos Jeep no Brasil, no complexo industrial de Goiana (PE), a marca de SUVs lança nesta segunda-feira (12) uma edição especial comemorativa do Renegade - primeiro modelo nacional e também o mais vendido da montadora, com mais de 530 mil emplacamentos na última década.

Com produção limitada a 1.010 unidades, cada uma delas equipada com uma placa numerada no painel, a série é baseada na versão topo de linha Willys e chega às concessionárias com o mesmo preço sugerido: R$ 185.990.

Para se diferenciar, além da placa numerada, o Renegade Willys 10 Anos traz adesivos com a letra X - alusiva ao galão de combustível utilizado no Willys original nos tempos de guerra, também representado nas lanternas traseiras desde o primeiro Renegade, lançado em 2015.

Imagem: Divulgação

O X também faz referência ao número 10 nos algarismos romanos e vem acompanhado da expressão na língua inglesa "10 years" (dez anos, na tradução para o português).

Esses adesivos estão presentes no capô e nas colunas traseiras. O mesmo emblema aparece bordado no encosto dos bancos dianteiros e em adesivo instalado na soleira das portas dianteiras.

Imagem: Divulgação

Além disso, a edição especial conta com rodas de liga leve com 17 polegadas e pintura preta, exclusivas, mais uma mochila da marca Galápagos e uma camiseta, com quatro opções de estampa e que pode ser personalizada com um nome à escolha do comprador.

A novidade tem cinco opções de cor da carroceria: cinza Sting, banco Polar, preto Carbon, cinza Granite e azul Jazz.

Imagem: Divulgação

Além dos itens exclusivos, o Renegade 10 Anos traz lista de equipamentos idêntica à da configuração Willys padrão, que inclui teto solar panorâmico, ar-condicionado de duas zonas, painel digital com tela de sete polegadas, multimídia de 8,4 polegadas, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, seis airbags e pacote de assistências à condução com alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, assistência de permanência em faixa e comutação automática do farol alto.

Imagem: Divulgação

Quanto à parte mecânica, a série limitada vem de fábrica com o mesmo motor 1.3 turbo flex de 176 cv das demais versões e, da mesma forma que o Renegade Willys, traz tração 4x4, câmbio automático de nove marchas, seletor de modos de terreno, pneus de uso misto ATR+ e suspensões elevadas e reforçadas para encarar trilhas e terrenos mais desafiadores.

Imagem: Divulgação

Por contar com esses atributos off-road, o Rengade 10 Anos, assim como as versões Willys e Trailhawk, traz nos para-lamas frontais o emblema Trail Rated, que designa as SUVs da Jeep mais capacitados para rodar longe do asfalto.

*Viagem a convite da Stellantis