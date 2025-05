Por Debora Ely

(Reuters) - A Itaúsa teve um lucro líquido recorrente de R$3,9 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 8% sobre o mesmo período de 2024, de acordo com o relatório de resultados publicado nesta segunda-feira.

Segundo a holding, a alta se deve aos "resultados crescentes do Itaú Unibanco e pela boa performance do portfólio de investidas do setor não financeiro".