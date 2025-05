Inter&Co tem lucro 57% maior no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Inter&Co, holding que controla o Banco Inter e a subsidiária Inter&Co Payments, reportou um crescimento de 57% no lucro líquido do primeiro trimestre em relação ao mesmo período ano passado, totalizando R$287 milhões, em dado que exclui participações minoritárias.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) alcançou 12,9% no trimestre encerrado em março, conforme dados divulgados pelo grupo nesta segunda-feira.

O indicador de eficiência atingiu 48,8% no período, enquanto o índice de inadimplência acima de 90 dias seguiu em declínio, atingindo 4,1% no final de março, contra 4,2% no trimestre imediatamente anterior e 4,8% um ano antes.

"Nosso compromisso com o controle de custos nos permitiu ampliar ainda mais a diferença entre o crescimento da receita líquida e das despesas", disse o presidente-executivo da Inter&Co no Brasil, Alexandre Riccio, em comunicado.

A Inter&Co tinha 37,7 milhões de clientes até 31 de março, sendo 21,6 milhões ativos, ante 17,4 milhões no final do primeiro trimestre de 2024.

(Por Patricia Vilas Boas)