Inflação vai cair com governo cumprindo metas fiscais e BC fazendo seu trabalho, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - Se as metas fiscais do governo federal forem cumpridas e o Banco Central fizer seu papel, a inflação vai acomodar, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista ao UOL, Haddad afirmou que o Ministério da Fazenda não está pensando em nada além de cumprir as metas fiscais estabelecidas, reafirmando que serão cumpridos os alvos de déficit zero em 2025 e superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026.

"A Fazenda não está pensando em nada, do ponto de vista fiscal, além de cumprir as metas estabelecidas, não há outro plano de voo que não seja esse", disse.

Em entrevista ao UOL, Haddad também afirmou que considera os juros no Brasil altíssimos, acrescentando que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem autonomia para tomar decisões e conta com a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro afirmou que há iniciativas em áreas específicas em avaliação. Segundo ele, um grupo de trabalho atua na Fazenda para estudar os preços do café em meio a uma elevação da demanda global pelo produto.

Em meio às negociações entre Estados Unidos e China sobre tarifas de importação, o que gerou incertezas globais, Haddad afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai escolher entre o país norte-americano ou o asiático, ressaltando que o Brasil tem que ser multilateralista.

Ele voltou a dizer que os EUA são superavitários no comércio com a América do Sul e, por isso, não haveria sentido em taxar esses países.

(Por Bernardo Caram)