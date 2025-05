(Reuters) - A Hapvida apurou um lucro líquido ajustado de R$416,4 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os resultados da companhia publicados nesta segunda-feira.

O Ebitda ajustado da empresa nos três meses iniciais deste ano foi de R$1 bilhão, oscilando 0,5% para cima na comparação com o registrado em 2024.

(Reportagem de Débora Ely)