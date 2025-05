Haddad: até o bolsonarismo no Congresso votou lei da reciprocidade para dizer que há limites

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 12, que o Brasil se pauta pelo equilíbrio nas negociações com os Estados Unidos, mas que tem à disposição uma lei de reciprocidade, cuja aprovação no Congresso, ressaltou, teve o apoio da oposição.

"É curioso, mas até o bolsonarismo, no Congresso, votou a lei da reciprocidade querendo dizer o seguinte: 'olha, tem limite no que podem fazer'", declarou Haddad em entrevista ao UOL.

Durante a entrevista, o ministro reiterou que não faz sentido econômico para os EUA taxar economias com quem o país tem superávit na balança de comércio e serviços, caso do Brasil. "Se fosse seguir a lógica dos Estados Unidos, deveria ser o contrário, nós deveríamos estar tomando providências. Então, nós estamos buscando um equilíbrio", assinalou Haddad.

Segundo o ministro da Fazenda, um balanço das negociações com o governo Trump será feito com a volta do presidente Lula da viagem ao exterior. "O presidente voltando, nós vamos poder fazer um balanço dessas interlocuções todas, e vamos poder tomar decisões", disse Haddad ao UOL.