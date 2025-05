Governo cria grupo para coordenar plano de inteligência artificial

Órgão que integrarão o GT:

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (coordenação);

Casa Civil;

Secretaria de Comunicação,

Ministério da Fazenda;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

Ministério da Educação;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Ministério das Comunicações;

Ministério das Relações Exteriores;

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep);

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes);

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial;

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O grupo terá, entre as atribuições, monitorar a execução do PBIA; apresentar ao Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CITDigital) propostas de ajustes ao plano durante a sua implementação e de apresentar anualmente relatório de acompanhamento de execução do PBIA.

O GT poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicas e privadas, pesquisadores e representantes da sociedade civil com notório saber, para participar de suas reuniões, sem direito a voto.

Também poderão ser instituídos grupos de trabalho interdisciplinares de assessoramento técnico-científico a fim de obter subsídios para os trabalhos ou para coordenação de atividades específicas do PBIA.