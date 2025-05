Homem morre atingido por tiros à queima roupa durante show de pagode no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura por um homem que matou outro à queima-roupa durante um show em um bar na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na madrugada de ontem, em Nova Iguaçu, e foi flagrado por uma câmera de segurança.

O que aconteceu

Jorge Mauro Ruas de Paiva, de 51 anos, morreu após ser atingido por pelo menos dois disparos. Show de pagode acontecia no bar, que fica no bairro Comendador Soares.

Câmera de segurança gravou toda a ação. No vídeo, é possível observar um homem se aproximando da vítima, segurando um copo de bebida em uma mão e uma pistola na outra. Ao chegar próximo de Paiva, atira ao menos duas vezes à queima-roupa. Ao menos quatro pessoas estavam próximas à vítima, mas elas não são atingidas.

Ação deixou todos no bar assustados. Caso aconteceu durante um show de pagode —é possível notar que todos estavam virados para uma área interna do bar, onde provavelmente o grupo se apresentava. Após os tiros, as atenções se voltam ao local onde Paiva estava. Todos se afastam, e não é possível mais ver o atirador na imagem. Ele fugiu e, até a publicação, não havia sido preso.

Polícia Civil investiga motivação. Em nota encaminhada ao UOL, PCERJ afirma que o caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", diz o texto.