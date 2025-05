EUA devolve 25 peças de antiguidade ao Egito

O Egito recuperou 25 objetos arqueológicos que tinham saído ilegalmente do país e estavam nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (12) o Ministério de Antiguidades egípcio.

Trata-se de objetos "de diferentes períodos do antigo Egito", entre eles tampas de sarcófagos e prováveis fragmentos de um templo dedicado à rainha Hatshepsut, indicou o ministério em comunicado.

A restituição foi possível depois de três anos de cooperação entre o consulado geral do Egito em Nova York, a promotoria da cidade e os serviços de segurança americanos.

Algumas das tampas de sarcófago são de madeira dourada e têm mais de 5.500 anos.

Entre as peças também há um retrato feminino da região de Fayyum, conhecida por sua arte funerário greco-romana, bem como joias que datam de aproximadamente 2.400 anos e um fragmento de um pé de granito do chamado período raméssida.

Os objetos foram apreendidos em investigações distintas que começaram em 2022 e, desde então, estavam no consulado egípcio em Nova York.

O ministério não especificou as circunstâncias de sua saída ilegal do Egito nem como as peças chegaram aos Estados Unidos.

Desde o levante popular de 2011 contra o então presidente Hosni Mubarak, milhares de antiguidades surgiram no mercado internacional, em vendas ou leilões on-line.

O Egito afirma ter recuperado quase 30 mil objetos arqueológicos nos últimos dez anos.

