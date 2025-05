Estrelas do cinema, de Richard Gere a Almodóvar, denunciam "silêncio" diante do "genocídio" em Gaza...

Várias estrelas do cinema mundial, entre elas Pedro Almodóvar, Susan Sarandon e Richard Gere, denunciam o "silêncio" do mundo da cultura diante do "genocídio" em Gaza, em uma declaração que será publicada na edição de terça-feira (13) do jornal francês Libération, coincidindo com a abertura do Festival de Cannes.

"Nós, artistas e atores/atrizes do meio cultural, não podemos permanecer em silêncio enquanto se comete um genocídio em Gaza", afirmam os cerca de 380 signatários desse texto, que presta homenagem a Fatima Hassouna, fotojornalista morta em um bombardeio israelense em meados de abril e protagonista de um documentário programado em Cannes.

