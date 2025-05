Empresa chinesa fornecerá equipamentos ao Exército da Nicarágua

Uma empresa da China fornecerá equipamentos ao Exército da Nicarágua, em mais um passo na crescente cooperação entre os dois países, informou nesta segunda-feira (12) a copresidente nicaraguense, Rosario Murillo.

Pequim e Manágua elevaram em 2023 seus vínculos a uma "parceria estratégica" após uma conversa telefônica entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o nicaraguense Daniel Ortega.

"Com a empresa Poly" foi assinado um contrato "para equipamentos para o Exército da Nicarágua", indicou Murillo, sem dar detalhes, a meios de comunicação governistas.

A cooperação militar da Rússia e da China com a Nicarágua preocupa os Estados Unidos.

Vários contratos com empresas do gigante asiático foram assinados em Pequim no marco de um fórum ministerial entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), disse Murillo, esposa de Ortega.

Esse fórum foi convocado em resposta à guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A delegação que está representando nosso país [...] também teve encontros com empresas chinesas; assinou contratos e fortaleceu a cooperação", declarou Murillo.

A delegação nicaraguense é liderada por Laureano Ortega, filho do casal governante, que é assessor de investimentos e responsável pelas relações com a China e a Rússia.

Outros acordos são para fornecimento de equipamentos e serviços para transporte público, telecomunicações, hidrelétricas, mineração, setor bancário, indústria e "intercâmbio comercial", acrescentou Murillo.

Em 2021, Manágua estabeleceu relações com a China após romper com Taiwan, considerada por Pequim como uma província rebelde cujo controle espera retomar, inclusive pela força.

Desde então, a China tem apoiado o governo de Ortega, que enfrenta sanções e condenações por parte dos Estados Unidos e de países europeus após a repressão aos protestos da oposição em 2018, que deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU.

Empresas chinesas possuem várias concessões de mineração na Nicarágua e contratos nos setores de transporte, infraestrutura, saúde e comércio.

Nicarágua e Rússia também mantêm uma estreita cooperação econômica e militar desde o retorno de Ortega ao poder em 2007, um antigo aliado de Moscou desde a revolução sandinista de 1979 até 1990.

bur-hma/fj/dga/am

© Agence France-Presse