Embaixador do Brasil no Vaticano vai se encontrar com papa Leão 14 na sexta

O embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas, vai se encontrar com papa Leão 14 na próxima sexta-feira (16).

O que aconteceu

Leão 14 também receberá outros embaixadores de outros países no encontro. A informação foi confirmada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores.

Embaixador encontrou papa Francisco em 2023. Em novembro daquele ano, Vargas se reuniu com Francisco após ser nomeado embaixador do Brasil junto à Santa Sé. Ele substituiu o embaixador Henrique da Silveira Sardinha Pinto. "Tive hoje o privilégio e a honra de entregar minhas credenciais como embaixador do Brasil junto à Santa Sé ao Papa Francisco, foi uma alegria muito grande estar com ele, foi a segunda vez que o vi pessoalmente. A outra foi anos atrás quando eu vim aqui e participei de uma audiência geral, onde tive a oportunidade de cumprimentá-lo", disse, na ocasião.

Primeiro encontro com jornalistas. O papa se reuniu pela primeira vez hoje com jornalistas da imprensa mundial no Vaticano. Leão 14 pediu o fim de uma polarizadora "guerra de palavras" e a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo. "Vocês estão na linha de frente narrando conflitos, esperanças de paz, situações de injustiça e pobreza", lembrou.

O papa ressaltou o desafio da classe de comunicação diante da inteligência artificial. O sumo pontífice destacou a responsabilidade e o discernimento para lidar com a ferramenta. "Devemos evitar uma comunicação ruidosa e forçada e buscar uma comunicação capaz de ouvir as vozes dos fracos, que não têm voz", disse o papa.

O sucessor do papa Francisco tem algumas metas a cumprir nestes primeiros dias de papado. Aos 69 anos, o líder de 1,4 bilhão de católicos terá de definir o local onde irá residir. O novo papa precisará decidir se irá morar nos aposentos papais ou se fará a opção de morar num apartamento modesto, como seu antecessor, que morou num imóvel em Santa Marta.

O Papa Leão 14 gesticula enquanto lidera uma audiência com representantes da mídia, no salão Paulo VI, no Vaticano, em 12 de maio de 2025 Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Leão 14 terá de decidir, também, a data e o local de sua primeira viagem. É provável que o papa visite a Turquia no final deste mês para o 1.700º aniversário do Concílio de Niceia, um importante evento ecumênico, uma vez que o compromisso estava na agenda do papa Francisco.

A missa de posse do papa será realizada no próximo domingo (18) na praça de São Pedro. Na celebração, ele receberá os símbolos do poder papal: o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost vestirá o pálio, uma espécie de estola reservada para grandes celebrações, e receberá o anel de papa, conhecido como "anel do pescador".

Leão 14 é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos. Natural de Chicago e com cidadania peruana, Robert Francis Prevost pertence à Ordem de Santo Agostinho. Atuou como missionário no Peru, foi bispo de Chiclayo e, posteriormente, prefeito do Dicastério para os Bispos, nomeado por Francisco.

A eleição do papa, após quatro votações no conclave, marca uma continuidade pastoral e institucional. Em sua primeira fala aos cardeais, Leão 14 reafirmou o compromisso com uma Igreja missionária, acolhedora e sinodal. Como destacou o Business Insider, a escolha simbólica no brasão indica um pontífice disposto a manter o espírito de reforma e diálogo de seu antecessor, mas com traços de firmeza e identidade espiritual bem definidos.

*Com RFI