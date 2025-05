Diretora do Fed diz que acordo com a China pode ter reduzido choque e afetado necessidade de resposta

DUBLIN (Reuters) - O acordo entre os Estados Unidos e a China para reduzir as tarifas de importação mais agressivas pode diminuir o impacto do conflito comercial em curso entre os países e reduzir a necessidade de resposta do Federal Reserve, disse a diretora da instituição Adriana Kugler nesta segunda-feira.

"Ainda espero um aumento nos preços e uma desaceleração na economia", disse Kugler em comentários em um simpósio econômico na Irlanda, mas "não na mesma medida que antes... Minha perspectiva básica, de certa forma, mudou em termos de até que ponto precisamos usar nossas ferramentas" para reduzir os juros e reverter uma possível desaceleração econômica.

(Por Howard Schneider)