Crescimento maior na Alemanha será boa notícia para a Europa, diz ministro das Finanças

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Um crescimento maior na Alemanha com as reformas do novo governo será uma boa notícia para a Europa, disse o ministro das Finanças do país, Lars Klingbeil, nesta segunda-feira.

Todos os parceiros europeus recebem com satisfação o fato de a Alemanha assumir um papel mais importante na defesa do continente, acrescentou Klingbeil em Bruxelas, antes de uma reunião de ministros das Finanças da União Europeia.

O Parlamento alemão aprovou em março planos para um aumento maciço de gastos, incluindo a remoção de regras de endividamento para investimento em defesa.

O novo governo do chanceler conservador, Friedrich Merz, em coalizão com os social-democratas, de Klingbeil, também anunciou políticas como cortes de impostos e aumento do salário mínimo para impulsionar o crescimento estagnado da maior economia da Europa.

A Alemanha foi o único membro do G7 que não cresceu nos últimos dois anos, e as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, serão um grande golpe - possivelmente colocando-a no caminho de um terceiro ano de recessão pela primeira vez na história alemã do pós-guerra.

Klingbeil expressou seu apoio à abordagem da Comissão Europeia em relação à política comercial dos EUA.

"Queremos dialogar, queremos encontrar uma solução, mas também estamos prontos para o caso de não ser possível chegar a um acordo nas próximas semanas", disse Klingbeil.

A Comissão Europeia propôs na quinta-feira contramedidas sobre até 95 bilhões de euros de importações dos EUA se as negociações com Washington não conseguirem remover a série de tarifas aplicadas por Trump.