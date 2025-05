Cratera causa trânsito na marginal; Nunes promete liberar faixa até quarta

A reabertura da cratera da Marginal Tietê, um mês após obras repararem o dano, está causando um intenso congestionamento na manhã de hoje. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prometeu liberar uma das três faixas da pista central até quarta-feira.

O que aconteceu

Interdição causava 50 km de congestionamento às 8h. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a lentidão segue no sentido Castello Branco desde a ponte Atílio Fontana e vai até a entrada das rodovias Bandeirantes e Anhanguera. Imagens da TV Globo mostraram uma longa fila de carros desde as 6h.

No momento, todas as três faixas da pista central estão interditadas e motoristas precisam pegar desvios. A CET recomenda que motoristas evitem o trecho. Em nota, a Companhia disse que os condutores com destino à rodovia Castelo Branco e marginal Pinheiros podem utilizar a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, avenida Ermano Marchetti, rua Nossa Senhora da Lapa, rua Pio XI, avenida Cerro Corá, avenida Queiroz Filho e ponte do Jaguaré.

Prefeito afirmou que uma das faixas será liberada até quarta-feira. Ele esteve ontem a noite no local e divulgou um vídeo ao lado de secretários e representantes da Sabesp. ''O pessoal vai trabalhar 24 horas para devolver o quanto antes essas pistas da marginal'', falou.

As obras para fechar a cratera devem durar 30 dias. Samanta Souza, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, explicou que o problema está na rede de esgoto a 18 metros de profundidade. Por meio de um túnel, a equipe técnica fará manutenção no coletor de esgoto, que atende toda a região norte.

Sabesp prevê substituição da estrutura de esgoto para ''solução definitiva''. Na ocorrência anterior, foi feita uma manutenção do sistema como foco em restaurar a normalidade no curto prazo. ''No entanto, a repetição do evento evidenciou a necessidade de substituir a estrutura existente'', declarou.

11.mai.2025 - Cratera na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, volta a abrir Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A cratera voltou a abrir ontem a 300 metros da ponte Atílio Fontana, na altura da saída Bandeirantes. O buraco apareceu em 10 de abril, no mesmo local, mas foi arrumado e liberado cinco dias depois. Na época, a Sabesp informou que o motivo da abertura foi uma fissura na tampa de um poço da concessionária, que causou a erosão do solo.