Comissão do IR na Câmara informa que não terá reunião na terça-feira

A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre a alteração da legislação do Imposto de Renda informou que não terá reunião na terça-feira, 13. Nesta semana, a Câmara está em "recesso branco", conforme chamam os funcionários do Legislativo, devido às viagens internacionais do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e de demais parlamentares.

O presidente do colegiado, Rubens Pereira Jr. (PT-MA), decidiu cancelar a previsão de primeira reunião dos membros nesta terça por conta de um Ato da Mesa que determina regime presencial.

Na semana passada, havia uma previsão de que a reunião pudesse ocorrer virtualmente para a aprovação de requerimentos.

Na reunião desta terça, poderia entrar na pauta o requerimento de convocação do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto.

Como não haverá sessão deliberativa, a cúpula da comissão discute se o secretário será chamado por meio de um convite, mas ainda não há certeza se ele poderá comparecer em 20 de maio.

O comparecimento de Marcos Pinto é um desejo do relator da comissão especial, Arthur Lira (PP-AL), que gostaria de abrir os trabalhos com informações da Fazenda.

Lira tem dito que precisa checar números sobre o assunto com a pasta.