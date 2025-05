Comandante da Marinha assume interinamente Ministério da Defesa

O almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante da Marinha do Brasil, assumirá interinamente o Ministério da Defesa entre os dias 12 e 18 de maio, representando o titular da pasta, José Múcio Monteiro, que está em período de férias.

A designação foi formalizada por meio de uma portaria datada de 6 de maio, publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, 12.

Olsen, nomeado para o comando da Marinha do Brasil pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomou posse em janeiro de 2023.

No fim do ano passado, a Marinha publicou um vídeo institucional comparando a carreira militar à vida civil. O conteúdo, com duração de 1 minuto e 15 segundos, terminava com a frase: "Privilégios? Vem pra Marinha".

O vídeo fazia parte das ações comemorativas do Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. A divulgação da peça publicitária incomodou Lula devido ao momento político e, por isso, o material foi retirado do ar. Naquela ocasião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), buscava implementar cortes nos gastos públicos, incluindo alterações nas regras de aposentadoria dos militares.