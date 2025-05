Colunistas comentam entrevista de Haddad ao UOL

Fernando Haddad deu ótima entrevista hoje ao Canal UOL. Entre os tópicos que abordou, estão o escândalo do INSS, a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, as perspectivas para o PIB, a proposta de empréstimo consignado privado, os juros, a a guerra comercial entre Estados Unidos e China e suas pretensões políticas. Clique aqui para assistir à conversa completa com Fabíola Cidral e José Roberto de Toledo.

Reinaldo Azevedo, aqui, Raquel Landim, aqui, e Josias de Souza, aqui, comentam aspectos da entrevista do ministro da Economia.

Ancelotti vem mesmo

Carlo Ancelotti, sonho de Ednaldo para a seleção há anos, finalmente vem treinar o Brasil. O desafio é grande: temos só um ano para a Copa do Mundo, o Brasil é um lugar desconhecido do italiano, a CBF é aquela maravilha e a seleção vem sendo motivo de embaraço para o torcedor. Os colunistas do UOL se dividiram bastante sobre o acerto da contratação. As colunas estão aqui embaixo:

