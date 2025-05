Acusados de deformar pacientes, primo de Gusttavo Lima e mulher são soltos

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu soltar Karine Gouveia e Paulo César Dias, conhecido como PC Segredo, influenciadores e donos de uma clínica de estética em Goiânia acusados de causar deformações físicas graves em mais de 60 pacientes.

O que aconteceu

Karine Gouveia e Paulo César Dias —primo e ex-empresário do cantor Gusttavo Lima (leia mais abaixo)— foram soltos no sábado (10), após decisão do STJ. No dia anterior, o ministro Carlos Cini Marchionatti revogou a prisão preventiva em vigor e ordenou o cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Casal é acusado de exercício ilegal da medicina, lesão corporal gravíssima, falsificação, corrupção, adulteração de medicamentos e estelionato. Eles foram presos pela primeira vez em 18 de dezembro de 2024.

Prisão foi baseada na denúncia de 23 vítimas, que relataram problemas graves após procedimentos estéticos. Pouco depois, número de vítimas saltou para mais de 60.

Segundo a Justiça, a clínica cobrava preços baixos por procedimentos estéticos feitos com material impróprio. Foi apreendida "expressiva quantidade de medicamentos manipulados de forma irregular e vedados pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]", disse o juiz que determinou a prisão.

Vítimas relatam "sequelas físicas e psicológicas severas, como tentativas de suicídio". Uma das pacientes, segundo a Polícia Civil, precisou ser entubada após ter uma necrose no nariz.

Necrose causada no nariz de paciente que acusa clínica de PC Segredo e Karine Gouveia de negligência Imagem: DIvulgação / Polícia Civil de Goiás

Réus foram presos pela primeira vez em 14 de dezembro de 2024. Em 11 de fevereiro, tiveram um pedido de habeas corpus aceito. Porém, foram presos novamente dez dias depois, após um juiz de primeiro grau aceitar uma representação policial que pedia a conversão das prisões temporárias revogadas em preventivas.

Ao determinar soltura do casal, Marchionatti concordou com decisão anterior. No texto, juíza defendeu que prisões antes da conclusão do julgamento só devem ocorrer "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e não for cabível a sua substituição por medidas alternativas mais brandas".

Ministro ordenou o cumprimento imediato de medidas cautelares. São elas: comparecimento mensal em juízo para prestar esclarecimentos; entrega de passaporte e proibição de deixar o país; proibição de ficar fora de casa por mais de oito dias sem comunicar a Justiça; proibição de ir até a clínica de estética e de atuar em atividades do ramo; proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas; e proibição de divulgar procedimentos estéticos em redes sociais.

Quem é PC Segredo?

Paulo César Dias, conhecido como PC Segredo, é primo de Gusttavo Lima e foi o primeiro empresário a investir na carreira solo do cantor. Ele nasceu em Patos de Minas (MG). Gusttavo chegou a morar em sua casa no início da carreira.

Cantor já relatou que, em 2008, pensava em desistir da música quando PC o encontrou em Presidente Olegário (MG). O primo convenceu a se mudar para Goiânia e insistir no sucesso, com sua ajuda financeira. Foi quando a carreira finalmente engatou.

PC era próximo dos pais de Gusttavo, uma família pobre. Mas ele tinha uma loja de acessórios para celular, e por isso conseguiu mais recursos para investir no cantor.

Ele seguiu como um dos empresários do sertanejo, em parceria com outros agentes, até 2014. Naquele momento, Gusttavo, já famoso, saiu do escritório Audiomix, rompeu o contrato com todos os seus empresários e abriu sua produtora.

Os primos mantiveram contato. Em 2021, PC postou fotos no escritório de Gusttavo.

Gusttavo Lima e PC Segredo em 2021 Imagem: Reprodução / Facebook PC Segredo

Além de Gusttavo Lima, PC também foi um dos primeiros investidores da dupla Matheus e Kauan. Ele assinou com eles em 2010, quando Matheus ainda tinha 15 anos. Também em 2014, a dupla rompeu com a Audiomix.

Após a rescisão dos contratos com Gusttavo e com Matheus e Kauan, PC começou a investir em outros negócios, inclusive na clínica de estética em sociedade com sua mulher. A Karine Gouveia Estética foi aberta em 2016.

PC era responsável pela parte administrativa e Karine comandava a operação da clínica. Porém, segundo a Polícia Civil de Goiás, ela não tinha formação na área médica. Além da unidade de Goiânia, também foi fechada uma filial em Anápolis.