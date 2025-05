Clássicos e atemporais: confira 10 tênis retrô pra investir nessa temporada

Os tênis retrô seguem conquistando espaço e prometem ser os queridinhos da temporada outono/inverno 2025 (e, sem dúvida, do resto do ano). Com design nostálgico, conforto de sobra e aquele toque estilo que atravessa gerações, os modelos mostram que o clássico nunca sai de moda.

As opções são muitas, e por isso selecionamos 10 modelos femininos e masculinos que prometem valorizar qualquer look durante todas as estações do ano.

Femininos

Tênis Fila Renno Vintage

Inspirado nos clássicos tênis de corrida, é a opção perfeita para dar um toque de estilo e conforto ao seu urbanwear. Com cabedal em material têxtil e sintético, detalhes em camurça e forro acolchoado, ele oferece o equilíbrio entre visual e performance. Segundo o fabricante, a entressola proporciona conforto, enquanto o solado de borracha garante durabilidade e aderência.

Tênis Coca-Cola Kick Summer CC0471

É feito em lona, oferece resistência e respirabilidade, enquanto o forro têxtil e a palmilha em EVA garantem conforto, segundo o fabricante. A sola de borracha proporciona durabilidade. Ideal para ocasiões casuais, combina estilo e praticidade.

Tênis Rainha VL 2500 Vintage

Opção para um dia a dia com conforto e estilo. Macio e respirável, este modelo tem um visual despojado e, segundo a marca, o cabedal garante resistência e durabilidade, enquanto a palmilha proporciona conforto. O solado de borracha oferece tração e aderência, trazendo segurança. Versátil, combina com calça jeans, saia midi e camisetas, seja lisa ou estampada.

Tênis New Balance 373 V'2

Confeccionado com material resistente, possui cabedal em camurça que traz um visual moderno. A marca, ícone dos anos 90, afirma que a entressola em espuma de EVA proporciona amortecimento e leveza, enquanto a sola de borracha assegura resistência, tração e conforto prolongado. Dica: combine com looks esportivos ou casuais, como shorts de corrida, calça legging ou jeans.

Tênis Nike Air Max SC

Com design inspirado no atletismo, combina estilo casual e amortecimento Air visível. Sua mistura de materiais oferece durabilidade e leveza para o uso diário, segundo a fabricante.

Masculinos

Tênis Combat Suede Branco Natural

Inspirado no modelo original de 2007, resgata o estilo retrô com cabedal em suede, visual robusto e a icônica sola "caixa", conhecida pela resistência. Com silhueta clássica e alma street, é ideal para o skate ou o dia a dia de quem curte a vibe urbana dos anos 90.

Tênis Adidas Hoops 3.0 Low Classic Vintage

As Três Listras no cabedal sintético desse modelo trazem um toque clássico e sofisticado, enquanto a entressola amortecida oferece o suporte e o conforto que você precisa para o dia a dia, segundo o fabricante. O solado de borracha retrô completa o visual.

Tênis Nike Waffle Debut

Este tênis traz o retrô para o presente com um design inspirado no icônico Nike Daybreak. A combinação de suede e nylon, em cores complementares, resgata a essência dos clássicos, enquanto a entressola com plataforma atualizada oferece mais elevação e conforto. A sola Waffle, famosa por sua tração e estilo, completa o visual.

Tênis Adidas Vl Court 3 0

Este tênis traz o clássico das Três Listras sobre um cabedal de camurça macia, criando um modelo atemporal e versátil. Além de estiloso, oferece conforto com forro acolchoado e amortecimento leve. Segundo o fabricante, o solado de borracha vulcanizada é indicado para as ruas e também para as pistas de skate, combinando estilo e funcionalidade em um único modelo tradicional.

Tênis New Balance Masculino 550 Casual

Diretamente das quadras de basquete e inspirado nos tênis icônicos dos astros de 1989, a New Balance apresenta o modelo 550. Com cano baixo, ele conta com cabedal em camurça e mesh, oferecendo estilo, durabilidade e conforto. A marca afirma que a entressola em EVA macio proporciona uma pisada confortável, enquanto o solado em borracha Non-Marking garante maior durabilidade e estabilidade.

