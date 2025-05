Cielo/ICVA: Comércio vende 6,3% mais no Dia das Mães em 2025 que em 2024

O varejo brasileiro vendeu 6,3% mais no Dia das Mães em 2025 que no período equivalente de 2024, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela credenciadora. A alta foi puxada pelo varejo online, que cresceu 11,8%, enquanto o varejo físico teve alta de 5,7%.

O número considera as vendas realizadas entre os dias 5 e 11 de maio deste ano. No intervalo, todos os setores "presenteáveis" tiveram crescimento, segundo a Cielo, sendo que o de vestuário e artigos esportivos teve a maior alta, de 6,4% em relação ao Dia das Mães de 2024.

Em outros setores, que têm relação indireta com a data, também houve desempenho positivo. Foram os casos de recreação e lazer, com alta de 9,1%, drogarias e farmácias, com alta de 8,8%, e supermercados e hipermercados, com 6,8% de crescimento.

"Assim como observado no ano passado, quando as vendas para o Dia das Mães saltaram 6,8% em relação a 2023, a data comemorativa voltou a apresentar desempenho positivo. É um sinal de sua importância para o varejo brasileiro", diz o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves.

Ele destaca a recuperação do segmento de vestuário e artigos esportivos, que tem grande correlação com o Dia das Mães.

No varejo físico, a região com a maior alta de vendas foi o Norte, com expansão de 7,6%. Todas as regiões do País cresceram. Entre os Estados, a maior alta foi no Amazonas, com 7,2%. Em São Paulo, maior economia do Brasil, o crescimento foi de 5,7%.

O ICVA é calculado pela Cielo a partir das vendas em 18 setores mapeados pela companhia, incluindo de pequenos a grandes lojistas.