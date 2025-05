CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira

O italiano Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira, anunciou a CBF nesta segunda-feira (12).

"A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti", informou a entidade em comunicado.

Ancelotti, de 65 anos, fará seu primeiro jogo à frente da Seleção Brasileira no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e vai comandar a equipe "até a Copa do Mundo de 2026", acrescentou a CBF.

O experiente italiano, até o momento técnico do Real Madrid, era um desejo antigo do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que já havia contado com sua contratação a partir da Copa América de 2024.

Mas Ancelotti acabou renovando seu contrato com o clube espanhol, o qual deve deixar após uma temporada sem títulos.

O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre a saída do treinador.

- "Mr.Champions" -

Maior vencedor da história da Liga dos Campeões da Europa, com cinco títulos, Carlo Ancelotti será o primeiro estrangeiro no comando da Seleção desde o argentino Filpo Núñez, que dirigiu a equipe em um amistoso em 1965.

Além disso, Ancelotti será o terceiro técnico à frente do time brasileiro desde o início da atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Fernando Diniz e Dorival Júnior antecederam o italiano até serem demitidos em meio à campanha no torneio classificatório para o próximo Mundial.

Após 14 rodadas disputadas, o Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias com 21 pontos, dez a menos que a líder Argentina, já classificada, e atrás de Equador (23 pontos) e Uruguai (21).

Faltando quatro jogos para o fim da competição, a Seleção está na zona de classificação direta para a Copa de 2026, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Se para a torcida brasileira, tradicionalmente hostil a treinadores estrangeiros, a contratação de Ancelotti será uma novidade, para o técnico italiano será sua estreia à frente de uma seleção.

O anúncio põe fim a um longo período de indecisão sobre o comando da Seleção: Jorge Jesus, José Mourinho, Pep Guardiola e Jürgen Klopp foram alguns dos nomes especulados para assumir o cargo desde a saída de Dorival Júnior, no final de março.

