Carlo Ancelotti assume seleção brasileira a um ano da Copa do Mundo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e vai comandar a equipe até a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira.

De acordo com comunicado da CBF, Ancelotti, que deixará o Real Madrid ao final da temporada europeia, já treinará o Brasil nos dois próximos jogos pelas eliminatórias, diante do Equador e do Paraguai, no próximo mês.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A seleção brasileira está sem técnico desde a demissão de Dorival Júnior, no final de março, após derrota para a Argentina por 4 x 1. O Brasil está em quarto lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Os seis primeiros garantem vaga direta no Mundial.

O time passa por uma crise há mais de dois anos, desde que foi eliminado da Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final, em resultado que levou à saída do técnico Tite.

A derrota humilhante em Buenos Aires no fim de março foi a mais recente de uma série de resultados ruins que o Brasil sofreu sob os técnicos interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz, e depois com Dorival. A seleção nunca havia sofrido quatro gols em uma partida de eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Brasil nunca perdeu tantos jogos, sofreu tantos gols ou estabeleceu tantos retrospectos negativos nas eliminatórias. O país perdeu cinco de seus 14 jogos e sofreu 16 gols.

CHEGADA DE ANCELOTTI

Ancelotti, de 65 anos, teve quatro anos de muito sucesso em sua atual passagem pelo Real Madrid, mas o clube terminará esta temporada sem troféu.

Fontes do futebol brasileiro disseram que Ancelotti assinará um contrato de um ano para se tornar o técnico de seleção mais bem pago do mundo antes da Copa de 2026, com opção de renovação. O Real Madrid ainda não anunciou a saída do treinador.

Ancelotti tinha mais um ano de contrato no time espanhol, mas a temporada decepcionante do Real e seu desejo de treinar o Brasil levaram a um acordo mútuo para a rescisão, segundo fontes do clube.

Maior vencedor da Champions League, com cinco títulos, e único treinador a conquistar as cinco principais ligas europeias, o italiano acumula boas passagens por gigantes como Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

Ancelotti foi um meio-campista que brilhou por clubes como Parma, Roma e Milan, conquistando duas Champions League como jogador. Seu capítulo final como atleta foi um amistoso justamente contra a seleção brasileira, em 1992, informou a CBF.

(Por Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro, Tatiana Ramil em São Paulo e Fernando Kallas em Madri; edição de Pedro Fonseca)