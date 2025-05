CATL deve levantar pelo menos US$4 bi com listagem em Hong Kong

Por Scott Murdoch

(Reuters) - A fabricante chinesa de baterias CATL pretende levantar pelo menos US$3,99 bilhões em um listagem de ações em Hong Kong, de acordo com prospecto apresentado nesta segunda-feira, a maior oferta de ações do tipo até agora em 2025.

A fabricante de baterias para veículos elétricos está vendendo 117,9 milhões de ações a um preço máximo de oferta de 263 dólares de Hong Kong por ação.

O tamanho da operação pode aumentar para cerca de US$5,3 bilhões se uma opção se lotes adicionais de papéis forem oferecidos.

A captação de US$4 bilhões pela CATL significa que a listagem é a maior do mundo até agora este ano, de acordo com dados da Dealogic, superando a IPO de março da JX Advanced Metal em Tóquio, no valor de US$3 bilhões.

Em Hong Kong, a venda de ações será a maior desde que o Midea Group levantou US$4,6 bilhões no ano passado.

Mais de 20 investidores âncoras, liderados pela Sinopec e pela Kuweit Investment Authority, subscreveram a compra de cerca de US$2,62 bilhões em ações da CATL, segundo o prospecto.

O preço das ações deve ser fixado entre terça e sexta-feira, com o preço final a ser anunciado em 19 de maio ou antes.

A empresa disse que cerca de 90% dos recursos arrecadados, aproximadamente 27,6 bilhões de dólares de Hong Kong, serão investidos na construção de uma fábrica na Hungria, parte plano da companhia para produzir baterias na Europa para montadoras como BMW, Stellantis e Volkswagen.

A oferta de ações da CATL ocorre no momento em que Estados Unidos e China saudaram as conversações construtivas em Genebra no fim de semana para diminuir sua guerra comercial, mas a tarifa de 145% de Washington sobre os produtos chineses e a tarifa de 125% de Pequim sobre os produtos norte-americanos continuam em vigor.

"As políticas tarifárias estão evoluindo rapidamente. Atualmente, não podemos avaliar com precisão o impacto potencial de tais políticas em nossos negócios, e monitoraremos de perto a situação relevante", disse a empresa no prospecto da operação.

