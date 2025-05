Mulheres e crianças estão em mais perigo dentro de casa do que na rua

Do UOL, no Rio

Segundo o Atlas da Violência 2025, divulgado na manhã de hoje no Rio de Janeiro e que tem como referência dados entre 2013 e 2023, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência têm mais riscos de serem vítima de violência dentro de casa do que na rua.

O que diz o Atlas

A morte violenta é a principal causa de óbitos de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Em 2023, 34% das mortes de jovens no país foram consequência de homicídios. Do total de 45.747 homicídios registrados no Brasil em 2023, 47,8% vitimaram jovens entre 15 e 29 anos.

A violência contra as mulheres segue sendo uma das principais problemáticas da segurança pública no Brasil. A maioria das vítimas conhece o autor do crime. 65,8% dos feminicídios aconteceram dentro de casa em 2023, aponta o Atlas.

Entre 2013 e 2023, 47 mil mulheres foram vítimas de homicídio, uma média de 13 mortes por dia. Somente em 2023, do total de homicídios registrados de mulheres, 35% aconteceram na residência.

Casos de feminicídio e de homicídio são diferenciados nas estatísticas. No feminicídio, o assassinato ocorre especificamente pela vítima ser mulher. Geralmente, está relacionado à violência doméstica ou familiar, ou por razões de gênero.

Enquanto a taxa geral de homicídio em geral caiu 26,4% na década, a taxa de homicídios femininos teve uma redução de 25,5%. Entre 2022 e 2023, a taxa de homicídios femininos permaneceu inalterada, enquanto a taxa geral recuou 2,3%.

Crianças e adolescentes: casa, escola e silêncio

9 em cada 10 homicídios de crianças de 0 a 4 anos são cometidos dentro de casa;

83,9% dos adolescentes assassinados entre 15 e 19 anos morreram por armas de fogo;

Em 2023, houve recorde de 115 mil notificações de violência não letal contra crianças e adolescentes;

35.396 entre 0 e 4 anos;

53.951 entre 5 e 14 anos;

26.037 entre 15 e 19 anos;

Maior das violências notificadas é cometida por pais, padrastos/madrastas ou outros familiares;

Violência sexual é mais comum entre meninas (86,3%) e concentrada entre 5 e 14 anos.

O Atlas apontou que 21.856 jovens foram assassinados, o que corresponde a uma média de 60 jovens mortos violentamente por dia no país. Considerando a série histórica entre 2013 e 2023, foram 312.713 jovens vítimas da violência letal no Brasil.

Mulheres: violência ainda é rotina

Em 2023, a residência foi o local de 65,8% dos feminicídios;

A violência contra mulheres ocorre numa dinâmica estrutural, atingindo de forma desproporcional as negras. Elas são as principais vítimas de homicídios femininos e de agressões físicas;

Em quase todos os tipos de violência não letal (sexual, psicológica, física), as mulheres são as maiores vítimas;

Os dados mostram que a violência de gênero é persistente, intergeracional e majoritariamente doméstica.

Em 10 unidades federativas no Brasil, a taxa de homicídios femininos cresceu. Em 15, diminuiu. E nas outras duas seguiu sem alterações, seguindo o padrão nacional.

Idosos: invisibilidade e crescimento

Embora ainda menos visível, a violência contra idosos vem crescendo;

A violência financeira e psicológica são as mais comuns, mas aumentaram também os registros de violência física;

O principal agressor também é alguém da família.

Em 2023, um homem poderia esperar viver 72,1 anos. Na ausência de óbitos por causas externas, este indicador seria de 75,3 anos, ou seja, são 3,2 anos perdidos em razão destas causas. Com isto, a probabilidade de um indivíduo alcançar a velhice (os 60 anos) é reduzida de 85,5% para 79,8%.