Caixa contabiliza 190 mil simulações de crédito na nova faixa do Minha Casa Minha Vida

A recém-criada faixa 4 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) gerou 190 mil simulações de financiamento no site da Caixa Econômica Federal, com 984 propostas já colocadas em andamento. O novo segmento do programa habitacional entrou em vigor na segunda-feira, 5, há uma semana.

"O programa já demonstra a assertividade e aderência da proposta aprovada, considerando o volume de simulações já realizadas", afirmou o diretor de Habitação da Caixa, Roberto Ceratto, em postagem nas redes sociais.

Ele ponderou que o total de 190 mil simulações informado pode abranger mais de uma simulação por cliente. Ainda assim, o dado é considerado um sinal forte da demanda.

"Com base nesses números expressivos, estamos confiantes no futuro e no potencial de negócios que este programa pode gerar", acrescentou Ceratto.

A nova faixa é a grande aposta do governo federal para ativar o mercado imobiliário no segmento de classe média, que vinha desacelerando com a elevação dos juros dos financiamentos.

A faixa 4 é destinada às famílias com renda mensal de até R$ 12 mil, tendo juro nominal de 10% ao ano (patamar abaixo da média de mercado, na faixa de 12% ao ano) e prazo de pagamento de até 420 meses.

Os clientes podem financiar até 80% do valor de imóveis novos em qualquer região do País. Para imóveis usados, a cota é de 60% nas regiões Sul e Sudeste, e de 80% nas demais. O valor máximo de compra e venda é de R$ 500 mil.