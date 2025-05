Caçador de traição: minirrastreador no carro vira febre, mas uso é legal?

Os minirrrastreadores se tornaram tão populares que até mesmo as gigantes de tecnologia Apple e Samsung oferecem produtos do tipo.

Com equipamentos como a Airtag, da Apple, pessoas podem rastrear os próprios carros a distância, para ter certeza de que o manobrista deixou o veículo no estacionamento; encontrar o automóvel em caso de furto e até mesmo monitorar filhos, funcionários e companheiros.

Com variações na qualidade do acabamento e tecnologia embarcada, em geral, os minirrastreadores cabem na palma da mão e podem ser guardados em qualquer lugar. Utilizando um aplicativo de celular, é possível ter a localização exata do equipamento, em tempo real, via satélite.

A ideia é utilizá-los em bolsas, chaves e animais de estimação, dentre outros itens, mas, é claro, já foram adaptados para os carros.

Além disso, têm pipocado nas redes sociais vídeos sobre traições e mentiras que teriam sido descobertas por meio dessas ferramentas.

Contudo, antes de sair rastreando alguém, é preciso estar ciente de que o direito à privacidade deve ser respeitado.

"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação", diz a Constituição Brasileira.

Por isso, é fundamental informar quem vai utilizar o veículo rastreado - essa pessoa deve concordar com o monitoramento.

Marco Vieira, advogado e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), explica que, fora a questão de privacidade, não há impedimentos legais para o uso dos minirrastreadores.

"Até porque, se o rastreador estiver no carro, quem está sendo monitorado é o bem, não a pessoa", explica.

Tomando as devidas precauções, os rastreadores compactos têm uma vantagem em relação aos tradicionais: são mais fáceis de esconder no veículo, por isso, é mais provável que passem despercebidos a criminosos.

