BTG Pactual espera mercado de dívida corporativa melhor no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual espera uma melhora no mercado de dívida corporativa no segundo trimestre em relação ao desempenho dos três primeiros meses do ano, afirmou nesta segunda-feira o diretor financeiro do maior banco de investimentos da América Latina, Renato Cohn.

O executivo destacou que janeiro foi um mês muito ruim, com previsões mais negativas após dezembro com volatilidade forte, em que o dólar rondou os R$6,20 e as taxas de juros subiram muito. "Perdeu um pouco de referência de preço, ficou difícil para as empresas virem a mercado e emitir títulos", afirmou.

"O mercado dá uma parada em janeiro...Fevereiro já foi um pouco melhor que janeiro e março foi bem melhor do que fevereiro e janeiro. E abril também foi mais em linha com o que aconteceu em março. Então a gente espera uma melhora quando você comparar o segundo trimestre com o primeiro."

"Vai ter um volume muito maior de operações colocadas no mercado", afirmou em conversa com jornalistas, referindo-se especificamente ao mercado de emissão de dívida corporativa.

(Por Paula Arend Laier)