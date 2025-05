Brava Energia reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 829,2 mi no 1º trimestre

A petroleira Brava Energia, resultante da fusão entre 3R Petroleum e Enauta, fechou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 829,2 milhões, revertendo o prejuízo proforma de R$ 20,7 milhões de igual intervalo do ano passado.

De acordo com a companhia, os dados do primeiro trimestre foram apresentados comparativamente às informações proforma de idêntico período de 2024, considerando a soma dos resultados de 3R Petroleum e Enauta antes da data efetiva de incorporação.

O Ebitda somou R$ 1,128 bilhão entre janeiro e março, queda de 16,1% ante o reportado um ano antes. Já o indicador ajustado ficou em R$ 1,070 bilhão, recuo de 14%. A margem Ebitda ajustada foi de 37,2%, ante 44,1% % na mesa base de comparação.

A receita líquida teve uma leve alta de 1,8%, para R$ 2,874 bilhões, em relação a um ano antes.

A companhia destacou ainda o resultado financeiro líquido do período positivo em R$ 588,8 milhões, comparado a um resultado negativo de R$ 1,785 bilhão no trimestre encerrado em dezembro. A performance é explicada principalmente pelo impacto da desvalorização de 7,3% do dólar trimestre a trimestre, com ganho contábil de R$ 624,6 milhões na marcação a mercado de instrumentos financeiros dolarizados.

A Brava Energia encerrou o trimestre com dívida líquida consolidada de R$ 11,888 bilhões e alavancagem de 3,37 vezes.