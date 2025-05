Com 125 por dia, Brasil registra menor taxa de homicídios em 11 anos

Do UOL, no Rio

Entre 2022 e 2023, houve redução de 2,3% na taxa de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil. Com isso, o país atingiu o índice de 21,2, o menor dos últimos 11 anos. Mesmo assim, 45.747 pessoas foram vítimas de homicídios, média que ultrapassa 125 por dia. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado na manhã de hoje no Rio de Janeiro.

O que diz o Atlas

Estados do Norte e do Nordeste, como Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, reduziram a escala da violência. A região Sul também figura entre as com menores índices nos níveis de homicídio, puxada pelo Rio Grande do Sul, que também diminuiu o índice de violência.

Quando considerada a variação da taxa de homicídio entre 2022 e 2023, as maiores reduções se deram no Rio Grande do Norte (18,8%), no Paraná (15,2%) e no Amazonas (13,4%). Já as Unidades Federativas que tiveram maior crescente na taxa de violência letal, no mesmo período, foram Amapá (41,7%), Rio de Janeiro (13,6%) e Pernambuco (8%).

Desde 2016/2017, cinco estados vêm reduzindo os indicadores de homicídios: Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Analisando um período maior, entre 2013 e 2023, outras seis unidades federativas também apresentaram redução de homicídios: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo.

Sensação de insegurança

Em 2023 observou-se redução em quase todos os crimes contra o patrimônio praticados na rua, no comércio e nas residências. Entretanto, o estelionato praticado em meios digitais aumentou de forma extraordinária nos últimos anos, alcançando um golpe a cada 16 segundos.

29% dos brasileiros apontaram a criminalidade como o maior problema do Brasil em pesquisa de abril de 2025. Essa proporção aumentou 19 pontos percentuais em pouco mais de um ano. Em dezembro de 2023, a percepção era de 10% dos brasileiros.